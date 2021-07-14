Под Тобольском «Мерседес» депутата наехал на инспектора ГИБДД

"Единая Россия" проверяет информацию о причастности депутата тобольской гордумы к наезду на автоинспектора Фото: Ирина Ромашкина

Внедорожник Mersedes Benz AMG G 63, который принадлежит депутату городской думы Тобольска Сергею Вакарину, наехал на сотрудника ГИБДД на восьмом километре автодороги из Тобольска в Байгору 13 июля примерно в 19:00. Информацию об этом появилась на сайте партии «Единая Россия», которая выясняет, был ли причастен сам депутат Сергей Вакарин к происшествию на дороге.

– В связи с появившимися публикациями о ДТП будет запрошена вся необходимая информация от ГИБДД. В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения, — сообщили в пресс-службе партии.

Самый богатый депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин Фото: с личной страницы ВКонтакте

Сергей Вакарин утверждает, что в это время был в командировке в Юганске, а за рулем его автомобиля был сын Андрей. Депутат отрицает, что сын сбил инспектора ГИБДД. Со слов парламентария, Андрея недавно выписали из больницы с коронавирусом и он направлялся за лекарствами, когда авто остановил патруль для проверки документов.

– За рулем был сын. Его из больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме. Он говорит, что не видел, чтобы за ним кто-то ехал и гнался. Приехал и находится дома, – говорит Вакарин.

Он подчеркнул, что сын не наезжал на полицейского и не имел такого намерения. «Комсомольская правда» – Тюмень» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Тюменской области. Ведомство пояснило, что готовит официальный ответ для СМИ по факту наезда на сотрудника ГИБДД на трассе под Тобольском. С вопросом о причастности Андрея Вакарина ведомство порекомендовало обратиться в тюменский СКР, информация у следователей уточняется. Департамент здравоохранения Тюменской области так же выясняет информацию, был ли факт обращения пострадавших на указанном участке автодороги Тобольск – Байгора.

в мае 2021 года Андрей Вакарин на том же авто стал участником ДТП с пассажирским автобусом в Тобольске. Скриншот видео

Дополним, в мае 2021 года Андрей Вакарин на том же гелендвагене на дороге Тобольска стал участником ДТП с пассажирским автобусом. Очевидцы писали, что водитель внедорожника, объезжая автобус по газону справа, не рассчитал расстояние между автобусом и транспортом, стоящим впереди него. В результате внедорожник въехал в автобус.

СПРАВКА КП

Сергей Вакарин – самый богатый депутат городской думы Тобольска, судя по отчетам о доходах за 2020 год. Его доход в коронакризисный год составил 64,4 млн рублей, а супруга заработала 4,4 млн рублей.

А ЕЩЁ...

В конце июня в Тобольске произошло смертельное ДТП, погибла 18-летняя девушка. Ее выкинуло из машины при погоне от патруля ДПС. 22-летняя автоледи пыталась скрыться с места происшествия, позже ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Оказалось, что виновница ДТП за год водительского стажа шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В тот же праздничный выходной страшное ДТП случилось в Тюмени: на перекрестке улиц Республики и Красина автомобиль отбросило в толпу пешеходов, среди них шесть пострадавших. По словам тюменцев, по Республики в ночное время часто можно встретить любителей езды на высокой скорости.