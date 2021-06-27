В Тобольске в ДТП погибла 18-летняя девушка, ее выкинуло из салона авто при столкновении

За рулем была 22-летняя девушка, она пыталась скрыться с места аварии

Летели по встречке навстречу полицейской машине, были не пристегнутыми, в авто – алкоголя с запасом, а спидометр зашкаливает… Эта история лихачества закончилась для юных тоболячек смертельным ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, инцидент произошел сегодня, 27 июня, в 5:40. В это время сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Рено Меган», который двигался по встречной полосе проспекта Дзираева, навстречу наряду.

– Автопатруль ДПС развернулся и стал преследовать иномарку, на требования остановиться водитель не реагировала, двигалась на большой скорости. На кольцевой развязке с улицей Юдина водитель не справилась с управлением автомобиля, наехала на бордюрное ограждение. «Рено» опрокинулся, из него выбросило трех девушек, водителя и двух пассажирок, – пояснили происходящее инспекторы.

Несмотря на очевидность произошедшего, госавтоинспекторы не называют причин ДТП, дознаватели выясняют все обстоятельства трагедии. Сотрудники ДПС дополнили, что в погоне из машины вылетела упаковка, предположительно из-под пива, а также пустые бутылки.

На месте аварии скончалась 18-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте аварии, ее 19-летняя подруга госпитализирована. После аварии водитель попыталась скрыться с места ДТП.

За рулем была 22-летняя девушка. За один год водительского стажа новоиспеченную автоледи шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скоростного режима. После аварии водитель попыталась скрыться с места ДТП. Позже ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.