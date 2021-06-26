В центре Тюмени автомобиль влетел в толпу пешеходов. Фото - "ЧП Тюмень".

На перекрестке улиц Республики и Красина в Тюмени автомобиль отбросило в толпу пешеходов. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.

Фото - "ЧП Тюмень".

На текущую минуту известно, что «Тойота» сначала влетела в бордюр, затем в столб, после чего машина врезалась в KIA, и ее отбросило на пешеходную зону. Несмотря на позднее время (авария произошла в начале первого ночи), пешеходов было немало.

Фото - "ЧП Тюмень".

– Травмы получили шесть человек – это пассажиры авто, пешеходы и 17-летняя тюменка, она ехала в это время на самокате. Ее госпитализировали, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что за рулем японской иномарки находился 24-летний молодой человек.

Фото - "ЧП Тюмень".

«Это моя сестра, она в тяжелом состоянии в больнице находится!» – сообщила в социальных сетях одна из горожанок.

Фото - "ЧП Тюмень".

Другой житель областной столицы утверждает, что авария произошла у него на глазах: «Водитель разворотил два столба чугунных, от третьего отрикошетил. По моему мнению, была приличная скорость, обломки от машины на 100 метров разбросаны по всей Республики, разломана пара самокатов. У одной девочки что-то с позвоночником, у второй зацепил ноги, но всё обошлось. Зажали человека в салоне, возле машины валялась пустая бутылка спиртного».

Тюменцы утверждаю, что ночью центральная улица Республики превращается в гоночную трассу. «Республики и Ленина – там всегда творится такое, ночью особенно. Музыка, гоняют как сумасшедшие, все двигаются к мосту Влюбленных, вот на этих улицах ГАИ должны стоять сутками, много пьяных ездит»; «Гоняют там как полоумные, давно пора лежачие полицейские установить, хотя бы перед пешеходными переходами», – такие комментарии оставляют в социальных сетях горожане.

Ранее подобное ДТП в Тюмени случилось в ноябре 2018 года, правда, в другой части города – на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов. Тогда в ДТП пострадали трое детей – 16-летняя девушка, 12-летний мальчик и двухмесячная девочка. Автомобиль ВАЗ-2101 сначала въехал в дорожный знак «Пешеходный переход», потом в группу людей, которые стояли у светофора, а затем врезался в детскую коляску. Проехав ещё несколько метров, водитель наскочил на бордюр и впечатался в дерево.