2018-11-14T20:14:20+03:00
Происшествия

В Тюмени водитель без прав сбил толпу пешеходов: пострадали трое детей

Среди них - двухмесячная девочка [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени водитель без прав сбил толпу пешеходов: пострадали трое детейВ Тюмени водитель без прав сбил толпу пешеходов: пострадали трое детейФото: ГИБДД по Тюменской области
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Трое детей – 16-летняя девушка, 12-летний мальчик и 2-хмесячная девочка – пострадали в результате ДТП в Тюмени, которое произошло сегодня около 15 часов дня на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов. Автомобиль ВАЗ2101 сначала въехал в дорожный знак «Пешеходный переход», потом в группу людей, которые стояли у светофора, а затем врезался и в детскую коляску. Проехав ещё несколько метров, водитель наскочил на бордюр и впечатался в дерево.

Сбитый знак Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сбитый знакФото: ГИБДД по Тюменской области

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что очевидцами ДТП стали люди, стоящие на остановке автобуса. По их словам, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем ушли.

- Двое проезжавших мимо тюменцев, поехали в сторону, куда указали люди, стоящие на остановке. Вскоре они увидели двух мужчин: одного им удалось задержать и затем передать автоинспекторам. Задержанный рассказал, что является пассажиром автомобиля, - подчеркнули в ведомстве.

Место происшествия Фото: ГИБДД по Тюменской области

Место происшествияФото: ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники розыска ГИБДД обнаружили водителя автомобиля уже в больнице. По предварительным данным, 22-летний молодой человек был трезв, но по городу катался без прав. Пострадавшие – двухмесячная девочка и 16-летняя девушка – госпитализированы, мальчику, получившему ушиб ноги, помощь оказана на месте.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов поступил в 15.19, на место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в 15.33.

- Двоих пациентов медики доставили в ОКБ № 2. Одному мальчику помощь оказана на месте, его законный представитель отказался от госпитализации. В больнице у одного ребенка диагностирован ушиб мягких тканей головы, оказана вся необходимая медицинская помощь. У младенца травм не выявлено. Направлены на амбулаторное наблюдение.

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