Экс-депутата из Тобольска, наехавшего на автоинспектора, оставили в СИЗО еще на полгода. Фото: Ирина Ромашкина

Тобольского экс-депутата Сергея Вакарина, наехавшего на автоинспектора, оставили в следственном изоляторе еще на полгода. Напомним, что инцидент случился 13 июля примерно в 19.00 – внедорожник Mersedes Benz AMG G 63, который принадлежит Вакарину, наехал на сотрудника ГИБДД на восьмом километре автодороги из Тобольска в Байгору.

– В Тобольском районном суде началось судебное следствие по уголовному делу экс-депутата. На первом заседании суд продлил ему срок содержания под стражей на 6 месяцев, то есть по 30 января 2022 года, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Также стало известно, что следующее судебное заседание назначено на вторник, 24 августа.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на депутата Тобольской городской думы седьмого созыва Сергея Вакарина завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС.