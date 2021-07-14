Следком завел «уголовку» на депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, чей «Мерседес» наехал на автоинспектора

Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин на "Мерседесе" наехал на автоинспектора, заведено уголовное дело Фото: Ирина Ромашкина

На депутата Тобольской городской думы седьмого созыва Сергея Вакарина завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сегодня, 14 июля, «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Людмила Галстян.

– Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – сообщает пресс-служба ведомства.

СКР подтвердил сведения, о которых прежде писала «Комсомолка»: 13 июля 2021 года около 19.00 на 8-м км автодороги Тобольск – деревня Байгара наряд ГИБДД остановил автомобиль марки Mersedes Benz AMG G 63, который принадлежит депутату седьмого созыва Тобольской гордумы Сергею Вакарину. Водитель нарушил правила дорожного движения: автомобилист неоднократно выезжал на полосу встречного движения под знак «Обгон запрещен», пересекая сплошную линию разметки, а также пытался скрыться от ГИБДД. Когда внедорожник наконец остановили, депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС, отказавшись выйти из автомобиля.

– Вместо этого нарушитель внезапно начал движение. Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении. В настоящее время инспектору ДПС оказана медицинская помощь. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщил СКР Тюменской области.

В Тобольской городской думе Вакарин с 2015 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее kp.ru сообщила, что информацию о ДТП с участием депутата Сергея Вакарина проверяет «Единая Россия». В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения, сообщили в пресс-службе партии.

Сам депутат Вакарин отрицает, что сидел за рулем гелендвагена, говорит, что был в это время в командировке в Юганске, а на авто ехал его больной коронавирусом сын.

– За рулем был сын. Его из больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попер, потому что лекарство было в доме. Он говорит, что не видел, чтобы за ним кто-то ехал и гнался. Приехал и находится дома, – говорит Вакарин.

Следком Тюменской области подтвердил «Комсомолке», что на рулем был именно Сергей Вакарин, что подтверждается неопровержимыми свидетельствами.

СПРАВКА КП

Сергей Вакарин – коренной тоболяк. Он родился в подгорной части Тобольска, учился в школах № 14 и № 1. Затем пошел учиться на слесаря в Тобольское автотранспортное предприятие. А в 1972 году поступил в Выборгское авиатехучилище гражданской авиации, где получил специальность «авиационный техник-механик». Работал в тобольском авиаотряде, где зарекомендовал себя ответственным, трудолюбивым, исполнительным сотрудником, пользующимся авторитетом среди своих коллег. В 2002 году получил диплом Тюменской архитектурно-строительной академии.

С 2015 года по настоящий момент Сергей Вакарин является депутатом Тобольской городской думы (сначала шестого, а с сентября 2020-го – седьмого созыва, избирательный округ № 23).

Спикер парламента курирует партийный проект «Детский спорт», является членом попечительского совета физической культуры и спорта, участвует в акциях регионального отделения партии «Единая Россия» – «Собери ребенка в школу», «Под флагом добра», «Мы с ветеранами в одном строю», «К нам стучится Новый год» и других.

Вакарин женат, у него двое детей, четыре внука. Награжден почетным знаком «Руководитель года», юбилейной медалью «95 лет военным комиссариатам МО РФ», благодарственными письмами и грамотами за активную жизненную позицию, оказание финансовой поддержки и личный вклад в развитие города.

Сергей Вакарин – самый богатый депутат городской думы Тобольска, судя по отчетам о доходах за 2020 год. Он является директором строительной фирмы ООО «Антикор-М». Доход парламентария в коронакризисный год составил 64,4 млн рублей, а супруга заработала 4,4 млн рублей.

Сергей Вакарин – самый богатый депутат городской думы Тобольска Фото: с личной страницы ВКонтакте

ОФИЦИАЛЬНО

Секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов 14 июля на президиуме регионального политсовета «Единой России» сообщил, что депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин исключен из «Единой России» в соответствии с пунктами 4.3.2. и 13.9.10.6. устава партии. Причиной послужило заведенное на него уголовное дело СКР Тюменской области.

– По мнению членов президиума, разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона. Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии, – заявила пресс-служба «Единой России».

А ЕЩЁ…

Под Тюменью три года назад произошла более драматичная авария с участием политика. «Комсомолка» писала о чиновнике Дмитрии Еремееве, который получил три года условно за смертельное ДТП на трассе. Бывший спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев стал виновником двух смертей. Семьям пострадавших он выплатил около 3 миллионов рублей. Спикера простили, освободили от уголовной ответственности за примирением сторон, суд осудил Еремеева на три года условно.