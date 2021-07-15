СК предъявил обвинение тобольскому депутату, наехавшему на инспектора ДПС

СК предъявил обвинение тобольскому депутату, наехавшему на инспектора ГИБДД. Фото: с личной страницы ВКонтакте.

Депутату Тобольской городской Думы седьмого созыва Сергею Вакарину, который наехал на инспектора ГИБДД, да еще и скрылся, уклоняясь от законных требований последнего, СК предъявил обвинение. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в то время, когда тот исполнял свои должностные обязанности.

Дело было два дня назад – 13 июля, и произошло оно около семи часов вечера на восьмом километре автодороги Тобольск – д. Байгара, по которой мчал народный избранник. Он нарушил правила дорожного движения, за что его и остановил наряд ГИБДД. Однако депутат не подчинился и не стал выходить из своего «убежища» – крутого внедорожника, а вместо этого внезапно дал газу.

Сергей Вакарин – самый богатый депутат городской думы Тобольска. Фото: Ирина Ромашкина

– Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении. Инспектору ДПС оказали медицинскую помощь. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Отметим, что Сергей Вакарин – самый богатый депутат городской думы Тобольска, судя по отчетам о доходах за 2020 год. Его доход в коронакризисный год составил 64,4 млн рублей, а супруга заработала 4,4 млн рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на депутата Тобольской городской думы седьмого созыва Сергея Вакарина завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС.

КСТАТИ

Что интересно, в мае 2021 года Андрей Вакарин, сын депутата, на том же гелендвагене на дороге Тобольска стал участником ДТП с пассажирским автобусом. Очевидцы писали, что водитель внедорожника, объезжая автобус по газону справа, не рассчитал расстояние между автобусом и транспортом, стоящим впереди него. В результате внедорожник въехал в автобус.

ЧТО ЕЩЕ

Свою позицию по этому вопросу в социальных сетях высказал губернатор региона Александр Моор.

– Сергей Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона, – заявил глава региона.