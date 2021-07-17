Тобольский депутат, наехавший на инспектора ДПС, добровольно ушел в отставку

Самый богатый, но уже бывший депутат Тобольска проведет два месяца в СИЗО Фото: Ирина Ромашкина

Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин, арестованный за наезд на полицейского, да еще и скрывшийся с целью уклониться от требований инспектора, добровольно отказался от мандата. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе гордумы. До этого уйти в отставку Вакарина призвал губернатор Тюменской области Александр Моор, посчитавший, что наказание для депутата должно быть «по всей строгости закона».

Сергей Вакарин, «прославивший» Тюменскую область - со слов Моора, сам написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 16 июля на внеочередном заседании Тобольской городской думы. Депутаты отставку коллеги всецело поддержали. После госслужащий удалил личную страницу в социальных сетях.

Сначала Вакарин утверждал, что находился в Юганске, а за рулем сидел его сын, который ехал домой Фото: Соцсети

Авария произошла 13 июля около 19 часов на восьмом километре трассы Тобольск — деревня Байгара. На личном авто Вакарин пересек сплошную линию разметки в месте, где обгон запрещен, неоднократно выезжая на встречную полосу. Наряд ГИБДД остановил нарушителя, но депутат подчиняться требованиям не стал. Он отказался выходить из машины, а позже и вовсе внезапно дал газу и сбил гаишника.

Сотрудник ДПС травмировал голову и сломал руку, но все же остался жив. Через 10 минут после аварии подоспели врачи скорой помощи. Они провели необходимые медицинские манипуляции и порекомендовали пострадавшему придерживаться амбулаторного наблюдения. Несмотря на попытку депутата скрыться после всего случившегося, полицейские его все-таки задержали.

После такой дерзкой выходки в отношении Вакарина возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд отправил депутата в СИЗО сроком на два месяца. «Единая Россия» исключила Вакарина из партии, о чем ранее сообщил губернатор региона Александр Моор.

Вакарина считают самым богатым депутатом городской думы Тобольска Фото: Соцсети

По итогам прошлого года Сергей Вакарин стал самым богатым депутатом гордумы Тобольска. Его нескромный доход за 2020 год составляет 64,4 млн рублей, в то время как супруга Вакарина заработала 4,4 млн рублей.

КСТАТИ

Что интересно, в мае 2021 года Андрей Вакарин, сын депутата, на том же «Гелендвагене» на дороге Тобольска стал участником ДТП с пассажирским автобусом. Очевидцы писали, что водитель внедорожника, объезжая автобус по газону справа, не рассчитал расстояние между автобусом и транспортом, стоящим впереди него. В результате внедорожник въехал в автобус.

ЧТО ЕЩЕ

Свою позицию по случившемуся в социальных сетях высказал губернатор региона Александр Моор.

– Сергей Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение, как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона, – заявил глава региона.

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