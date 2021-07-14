«Детей протащило до самого двигателя»: в Тюмени водитель «Газели» наехал на мать с коляской

Женщина даже не подозревала, что сейчас на нее и ее детей обрушится около двух тонн железа Фото: скрин с видео Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тюмени на улице Обдорской, 14 июля, местные жители стали свидетелями ужасной картины: водитель «Газели» уверенно и на скорости сбил женщину с коляской, в которой в этот момент находились двое малолетних детей. Большегруз без каких-либо сомнений сдавал назад и влетел прямо в спину женщины, которую тут же засосало под авто вместе с детьми и протащило почти до кабины. Ужасное зрелище зафиксировала камера наблюдения во дворе. На кадрах видно, как тюменка спокойно и неторопливо разгуливает с детьми, даже не подозревая, что через мгновение окажется под грудой железа.

31-летняя жительница Тюмени уже направлялась с детьми домой, в руках у нее были пакеты с продуктами, как вдруг на нее налетела газель. По информации тюменской ГИБДД, двигаясь задним ходом, машина на достаточно большой скорости сбила граждан. В коляске ехали двое детей: младший просто находился в сидении, а старший сидел на раме снизу. К сожалению, мать никак не могла уйти от надвигающего авто, так как попросту была повернута к нему спиной и не видела происходящего.

- Детей втянуло под машину практически до двигателя. Оба мальчика полутора и трех с половиной лет госпитализированы с различными повреждениями. Мама 31 года получила множественные ушибы и другие травмы. Обстоятельства выясняются, - сообщила журналисту «Комсомольской правды» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Инцидент произошел прямо во дворе жилого дома, рядом находилась детская игровая площадка. Казалось, ничего не предвещало беды: помимо мамы с детьми буквально в метре шла и разговаривала по телефону женщина. После столкновения она начала махать и кричать водителю, чтобы тот остановился. Пока неизвестно, что стало причиной его грубого наезда на семью. Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

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