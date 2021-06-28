«Поражает пророчество Распутина»: Сергей Стиллавин побывал в селе Покровском – на родине придворного старца в Тюменской области

Радиоведущий и блогер Сергей Стиллавин побывал на родине Григория Распутина, в селе Покровское Тюменской области Фото: с личной страницы ВКонтакте

О нем писали Бердяев, Булгаков, Блок, Пикуль, в России и за рубежом до сих пор напевают песню группу Boney M., посвященную этому провидцу из сибирской глубинки. Его даже называют самым известным русский человеком в мире. Речь идет о Григории Распутине – мистической личности, распутнике и знахаре, приближенного к царской семье Романовых. Его родная деревня – село Покровское находится в 80 км от Тюмени, где местные жители организовали частный музей. Именно туда направился известный радиоведущий и блогер Сергей Стиллавин, чтобы самому ознакомиться с фактами о жизни Распутина.

– Я давно уже запутался в информации об этом человеке, но то усердие, с которым очерняется его имя, вызывает стойкое ощущение четко спланированной пропагандистской кампании. Распутин являлся центральным объектом атак либеральной общественности на царскую власть – он олицетворял «полную деградацию», «гниение» и бла-бла-бла, – пишет в своем блоге Стиллавин.

Григория Распутина знают во всем мире, утверждают работники музея Фото: с личной страницы ВКонтакте

В поисках истины

По его мнению, советская власть подхватила негативную пропаганду о Распутине, чтобы оправдать уничтожение Российской Империи, ради которого трудились многие поколения революционеров и заговорщиков.

Частный музей содержит местная жительница Елена Смирнова Фото: с личной страницы ВКонтакте

В посте Стиллавин разместил фотографии музея Григория Распутина, его портретов и восковой фигуры, но больше всего поразила блогера стелла, которая хранит две цитаты. Первая – пророчество Григория Распутина о том, что царской семье придется побывать в Тобольске, а по пути они увидят дом и семью Распутина. Вторая цитата – воспоминание Николая II о том, как по пути в Тобольск царская семья остановилась напротив дома своего знахаря и в окнах видели всю его семью.

– Определенно, он не был простым смертным! Да Пикуль о нем отлично написал в своем романе «Нечистая сила». Говоря современным языком, родился мальчик с неврологией, которую некому в те времена было лечить. Подрос, приобщился к «возлияниям» (алкоголь) и безудержным кутежам. Все чудеса рукотворны, не надо из юродивых создавать себе кумиров, – сделал вывод после экскурсии Сергей Стиллавин.

Предсказания Распутина потрясли Стиллавина Фото: с личной страницы ВКонтакте

За пару лет до ссылки в Сибирь Григорий Распутин предсказал, что царская семья увидит его родной дом и семью Фото: с личной страницы ВКонтакте

В августе 2018 года по дороге в Тобольск царская семья побывала в Покровском Фото: с личной страницы ВКонтакте

Путь последнего императора России

На этом путешествие блогера по Тюменской области продолжилось по маршруту царской семьи – в Тобольск. Там он побывал в «Доме свободы» – так Стиллавин назвал дом-музей, «который почти девять месяцев был тюрьмой для семьи Императора Николая II».

– Немногое осталось с той поры подлинным – в частности, заслонка на печной трубе. Узники имели возможность гулять только по внутреннему дворику (120 шагов) да пилить дрова для отопления. Те, кто пережил дома ковидную изоляцию, понимают чувства царской семьи, – предположил чувства последнего российского императора блогер.

В Тобольске царская семья жила восемь месяцев – с августа 1917 года до апреля 1918 года. Отрекшийся царь здесь читал или писал свои дневники Фото: с личной страницы ВКонтакте

Сергей также поделился догадкой, которая возникла после экскурсии по дому. Экскурсовод рассказала, как отец Николая II, император Александр III, наставлял сына: «Самое важное, береги и укрепляй семью. Семья – основа любого государства».

– Обсуждая фигуру последнего русского царя, многие вворачивают в свое мнение «о слабом государе, с которым России не повезло», оговорку: «Конечно, он был, видимо, хорошим человеком, верующим, и очень любил свою семью». Могут и жестче высказаться – мол, предпочитал государственным делам свое семейное счастье, потому и рухнула держава. А что если неверно понял своего папу Николай Александрович? Что если истолковал напутствие только на личном уровне? И не придал значения второй части фразы?.. – предполагает Стиллавин. – Ведь главная мысль Александра III – укрепление страны через укрепление семьи! То есть каждой семьи, от состояния которой и зависит твердость государства.

Вдохновленный путешествием

Сергей Стиллавин, известный своим негативным отношением к нестандартным отношениям мужчин и женщин в обществе, убежден, что институт семьи разрушают такие движения как феминизм, «индивидуализм с сопутствующим эгоизмом, и оправдание [распутства] «полиаморностью» и прочая грязь». Журналист отмечает, что современный человек отстранился от духовных ценностей, которые стоят в основе крепкой государственности. Тогда как ныне во всем мире и в России: семья как институт общества стремительно разрушается, для чего используется самый разнообразный инструментарий.

– Для современного человека ценен он сам, а не долг перед близкими. Развод стал такой же лёгкой процедурой, как получение кредитной карты. Между поколениями исчезают преемственность, взаимные обязательства и уважение. То есть разрушение семьи – это сознательная атака на государство как форму организации общества. Это выгодно надгосударственным структурам, которым проще управлять атомизированным быдлом, – считает Стиллавин. – Так правильно ли понял отца последний царь? Осознавал ли, что речь шла не о его собственной семье, а обо всех нас?..

После Тобольска императорскую семью этапировали в Екатеринбург, где их расстреляли в доме Ипатьевых Фото: с личной страницы ВКонтакте

Эти вопросы Сергей оставил для раздумья своим подписчикам. Надо сказать, что его поклонники скоро отозвались на пост Стиллавина: выражали свое мнение на предложенную тему, высказывали одобрение о том, что блогер интересуется историей России и поднимает такую дискуссию в соцсетях, а кто-то даже утвердился в выборе маршрута для отпуска.

– Сегодня как раз размышляла, делилась с подругой мыслями, поехать в отпуск на авто с мужьями и детьми. Ответ свыше! Спасибо, вопрос решен, – написала подписчица Илона.

Напомним, ранее в Тобольске, Покровском и Тюмени побывал известный тревел-журналист из Берлина Кости Микаэл Хейсканен. Кстати, после тура в Тюменскую область, в которую финн влюбился за ее гостеприимных, душевных, отзывчивых жителей, Кости крепко досталось в Санкт-Петербурге.

Страстотерпцам посвятят кинопроект "Романовы: преданность и предательство" Фото: с личной страницы ВКонтакте

А ЕЩЁ…

История про «Город, который не убил царя», как Тобольск зовут экскурсоводы, вскоре оживет в полнометражном фильме и сериале «Романовы: преданность и предательство». Книгу о семье последнего императора России написал тюменский романист Сергей Козлов. Сюжет основан на реальных письмах. В романе много мистики, которая связана с известным в России прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским и, естественно, нашим земляком Григорием Распутиным.

Сценарии пишет так же Козлов, а над постановкой картины работает молодой московский режиссер Сергей Коротаев. Автор идеи и продюсер Олег Урушев рассказал, что сейчас книга находится в издательстве «Комсомольская правда», должна выйти летом 2021 года.

– Одновременно ведем работы над аудиокнигой, которую будут читать наши любимые актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Параллельно идет работа над сериалом и большим фильмом, – сказал Урушев.

Съемки «Романовых» пройдут в Тобольске, Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Крыму, а также в Вене, Лондоне, Сараево и Белграде. По словам Олега Урушева, фильм планируют выпустит на большие экраны к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Атмосфера из сердца Сибири»: В Тюмени финский трэвел-журналист ударился в пляс под баян и русские песни

Издатель финских журналов Focus и Scandinews Кости Микаэл Хейсканен поделился впечатлениями от Тюменской области (подробнее)

Финский журналист Кости Хейсканен, неделю назад побывавший в Тюменской области, пережил нападение в питерском клубе

Финна избили и вытолкали из ЛГБТ-бара в Петербурге, а с тобольской дискотеки его, мертвецки пьяного, унесли на руках (подробнее)