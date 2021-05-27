«Атмосфера из сердца Сибири»: В Тюмени финский трэвел-журналист ударился в пляс под баян и русские песни

Финский трэвел-журналист Кости Микаэл Хейсканен подыграл устроителям тюменских фантов в роли рубахи-парня. Фото из группы МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ "ВКонтакте"

Известный трэвел-журналист, фотограф, предприниматель, меценат из Берлина Кости Микаэл Хейсканен, познакомился с достопримечательностями Тюмени и Тобольска. Спустя неделю после визита Кости выкладывает фото и видео, которые больше слов повествуют о ярких впечатлениях. Чуть позже он опубликует подробную статью о путешествии по гостеприимной Сибири в своем журнале, а пока Хейсканен предоставил журналисту "Комсомольская правда" - Тюмень" возможность рассказать о его пятидневном туре.

Кости Хейсканен на мосту Влюбленных в Тюмени Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

– Дорогие друзья, сейчас я выпускаю несколько видеороликов. Вы сами можете увидеть, какой была атмосфера во время нашей пятидневной поездки в Сибирь. Атмосфера из самого сердца Сибири. Тобольск. Прием в Тобольском Кремле, – написал путешественник на своей странице в Facebook.

Из России с любовью, подписывает свои посты фин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Благодаря "Тоболу" история освоения Сибири стала более узнаваемой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надеть костюм и почувствовать эпоху Петра Великого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

– Приветствуем туристических ласточек Санкт-Петербурга, милости просим в город Тобольск, – так залихватски, в национальных костюмах и с баяном и народной песней, у русской печки встретили гостей в Тобольском кремле. Не удержавшись, фин бросился в пляс.

Если вы не были в Сибири, вы ничего не знаете о России, заявил своим подписчикам фин спустя всего два дня поездки. Он отметил, что здесь милые дружелюбные люди, замечательная природа и кухня. Группа гуляла по Цветному бульвару, где их потчевали хлебом солью, каталась на пароходе по реке Тура, где им играли на скрипке, а после отправилась на термальный курорт "ЛетоЛето".

Путешествие выпало на аномально жаркую для Сибири погоду, но фин все же посетил термальный курорт "Лето-Лето" и отведал русскую парилку! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кости окунулся в горячие источники Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За сибирской рыбкой - на Михайловский рынок. Об эом подскажет любой тюменец! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Турист побывал в музеях Тобольска, в Абалаке, а еще – в частном музее Распутина в селе Покровское. Блогер пишет, что в родном доме Распутина музейные работники собрали все, что связано с этим загадочным сибиряком и последней поездкой русского царя Николая II.

– Распутина часто называли «безумным монахом». После двух часов круга мое восприятие Распутина полностью изменилось. Многие участники группы не смогли сдержать слез, потому что нарратив Смирновой [прим. редакции – владелицы и гида музея Распутина] – правда, основанная исключительно на фактах, – написал фин. – Сегодня знакомимся с сибирскими казаками. Будьте здоровы, из России с любовью!

Прежде, чем путешественников пустили на казачье подворье и познакомили с национальными традициями казаков, гостям снова пришлось потанцевать у ворот.

– Ждем нашего гида Любочку на вечеринку. Изумленный мужчина выглянул из-за забора. «Сегодня же понедельник, а не воскресенье!, – сказал он нам», – поясняет происходившее в пути Хейсканен.

Такая фотокарточка должна быть у каждого путешественника, побывавшего в Тобольске Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Тобольске Хейсканен побывал в популярном городском баре "Подвал" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Запомнилось фину посещение Михайловского рынка в Тюмени, купание в горячем минеральном источнике «Сосновый Бор», но больше всего турист покуролесил в Тобольске.

– За пять дней я познакомился с совершенно другой Россией, и теперь понимаю, что значит «учить Сибирь». Сибирь многому меня научила, прежде всего я могу сказать, что там живут замечательные и душевные люди. Это было трудное путешествие, потому что я хотел увидеть больше, чем другие участники. У меня была хорошая вечеринка, и я не стыжусь этого. В Тобольске я слишком много тусовался, вырубился на дискотеке под названием «Подвал». Трое молодых людей отнесли меня в гостиницу, – рассказал Хейсканен.

Перед отъездом в "Рощино" турист оценил сувенирную продукцию из Тюмени Фото: с личной страницы в facebook

Глаза разбегаются от выбора Фото: с личной страницы в facebook

В Сибири много вкусного Фото: с личной страницы в facebook

Путешественник высоко оценил высокое качество и эксклюзивность сувенирной продукции из Тюмени Фото: с личной страницы в facebook

– Посмотрите, дорогие друзья, какие замечательные сувениры продаются в международном аэропорту «Рощино Тюмень». Аэропорт отвечает международным требованиям и оборудован по последнему слову техники. Сувениры хорошо разработаны и не выпускаются массово. Красивая упаковка также заслуживает похвалы. Все сделано с любовью, для пассажиров, – писал по отлету путешественник.

Даже шоппер из Тюмени привлек берлинского туриста Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многообразие сибирских сладостей удивляет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В тюменском аэропорте можно купить сувениры в стиле народов Крайнего Севера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ямальские и югорские сувениры тоже представлены в тюменском аэропорту Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красотка так и просилась к фину домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кости Микаэл Хейсканен – финский журналист, долгое время работал в ведущих СМИ Финляндии, член Союза журналистов Финляндии, эксперт в области туризма.

«Кости, или по-русски Константин, живет в Берлине. Кости издает журнал Focus magazine на финском и русском языке и туристического журнала Scandinews, Panorama matkailulehti, а также для гидов по Санкт-Петербургу. 21 мая 2021 года он приезжал в Тюмень в составе группы туроператоров СЗФО и здорово подыграл устроителям тюменских фантов в роли эдакого рубахи-парня», – поясняет тюменка Оксана Усманова в группе «МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ» «ВКонтакте».

Фото из группы МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ "ВКонтакте"

Исторические экскурсии, развлекательные туры и необычные маршруты, например, с программами «В Сибири по своей воле», «Романовы в Сибири», «Черное золото Сибири» и «Сибирские термы», предлагает Агентство туризма и продвижения Тюменской области, причем сейчас у путешественников есть возможность приобрести туры с кэшбеком 20% от стоимости на карту «Мир», сообщает ведомство.

Ранее «Комсомольская правда» - Тюмень» сообщала, что тюменцы представили тревел-шоу про Русско-Турецкую войну, в котором главным героем стал аспирант из Турции Ариф Сайын Сейт.

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