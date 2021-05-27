«Атмосфера из сердца Сибири»: В Тюмени финский трэвел-журналист ударился в пляс под баян и русские песни

Финский трэвел-журналист Кости Микаэл Хейсканен подыграл устроителям тюменских фантов в роли рубахи-парня. Фото из группы МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ "ВКонтакте"
Известный трэвел-журналист, фотограф, предприниматель, меценат из Берлина Кости Микаэл Хейсканен, познакомился с достопримечательностями Тюмени и Тобольска. Спустя неделю после визита Кости выкладывает фото и видео, которые больше слов повествуют о ярких впечатлениях. Чуть позже он опубликует подробную статью о путешествии по гостеприимной Сибири в своем журнале, а пока Хейсканен предоставил журналисту "Комсомольская правда" - Тюмень" возможность рассказать о его пятидневном туре.
Кости Хейсканен на мосту Влюбленных в Тюмени
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
– Дорогие друзья, сейчас я выпускаю несколько видеороликов. Вы сами можете увидеть, какой была атмосфера во время нашей пятидневной поездки в Сибирь. Атмосфера из самого сердца Сибири. Тобольск. Прием в Тобольском Кремле, – написал путешественник на своей странице в Facebook.
Из России с любовью, подписывает свои посты фин
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Благодаря "Тоболу" история освоения Сибири стала более узнаваемой
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Надеть костюм и почувствовать эпоху Петра Великого
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
– Приветствуем туристических ласточек Санкт-Петербурга, милости просим в город Тобольск, – так залихватски, в национальных костюмах и с баяном и народной песней, у русской печки встретили гостей в Тобольском кремле. Не удержавшись, фин бросился в пляс.
Если вы не были в Сибири, вы ничего не знаете о России, заявил своим подписчикам фин спустя всего два дня поездки. Он отметил, что здесь милые дружелюбные люди, замечательная природа и кухня. Группа гуляла по Цветному бульвару, где их потчевали хлебом солью, каталась на пароходе по реке Тура, где им играли на скрипке, а после отправилась на термальный курорт "ЛетоЛето".
Путешествие выпало на аномально жаркую для Сибири погоду, но фин все же посетил термальный курорт "Лето-Лето" и отведал русскую парилку!
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Кости окунулся в горячие источники
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
За сибирской рыбкой - на Михайловский рынок. Об эом подскажет любой тюменец!
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Турист побывал в музеях Тобольска, в Абалаке, а еще – в частном музее Распутина в селе Покровское. Блогер пишет, что в родном доме Распутина музейные работники собрали все, что связано с этим загадочным сибиряком и последней поездкой русского царя Николая II.
– Распутина часто называли «безумным монахом». После двух часов круга мое восприятие Распутина полностью изменилось. Многие участники группы не смогли сдержать слез, потому что нарратив Смирновой [прим. редакции – владелицы и гида музея Распутина] – правда, основанная исключительно на фактах, – написал фин. – Сегодня знакомимся с сибирскими казаками. Будьте здоровы, из России с любовью!
Прежде, чем путешественников пустили на казачье подворье и познакомили с национальными традициями казаков, гостям снова пришлось потанцевать у ворот.
– Ждем нашего гида Любочку на вечеринку. Изумленный мужчина выглянул из-за забора. «Сегодня же понедельник, а не воскресенье!, – сказал он нам», – поясняет происходившее в пути Хейсканен.
Такая фотокарточка должна быть у каждого путешественника, побывавшего в Тобольске
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В Тобольске Хейсканен побывал в популярном городском баре "Подвал"
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Запомнилось фину посещение Михайловского рынка в Тюмени, купание в горячем минеральном источнике «Сосновый Бор», но больше всего турист покуролесил в Тобольске.
– За пять дней я познакомился с совершенно другой Россией, и теперь понимаю, что значит «учить Сибирь». Сибирь многому меня научила, прежде всего я могу сказать, что там живут замечательные и душевные люди. Это было трудное путешествие, потому что я хотел увидеть больше, чем другие участники. У меня была хорошая вечеринка, и я не стыжусь этого. В Тобольске я слишком много тусовался, вырубился на дискотеке под названием «Подвал». Трое молодых людей отнесли меня в гостиницу, – рассказал Хейсканен.
Перед отъездом в "Рощино" турист оценил сувенирную продукцию из Тюмени
Фото: с личной страницы в facebook
Глаза разбегаются от выбора
Фото: с личной страницы в facebook
В Сибири много вкусного
Фото: с личной страницы в facebook
Путешественник высоко оценил высокое качество и эксклюзивность сувенирной продукции из Тюмени
Фото: с личной страницы в facebook
– Посмотрите, дорогие друзья, какие замечательные сувениры продаются в международном аэропорту «Рощино Тюмень». Аэропорт отвечает международным требованиям и оборудован по последнему слову техники. Сувениры хорошо разработаны и не выпускаются массово. Красивая упаковка также заслуживает похвалы. Все сделано с любовью, для пассажиров, – писал по отлету путешественник.
Даже шоппер из Тюмени привлек берлинского туриста
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Многообразие сибирских сладостей удивляет
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В тюменском аэропорте можно купить сувениры в стиле народов Крайнего Севера
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Ямальские и югорские сувениры тоже представлены в тюменском аэропорту
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Красотка так и просилась к фину домой
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Кости Микаэл Хейсканен – финский журналист, долгое время работал в ведущих СМИ Финляндии, член Союза журналистов Финляндии, эксперт в области туризма.
«Кости, или по-русски Константин, живет в Берлине. Кости издает журнал Focus magazine на финском и русском языке и туристического журнала Scandinews, Panorama matkailulehti, а также для гидов по Санкт-Петербургу. 21 мая 2021 года он приезжал в Тюмень в составе группы туроператоров СЗФО и здорово подыграл устроителям тюменских фантов в роли эдакого рубахи-парня», – поясняет тюменка Оксана Усманова в группе «МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ» «ВКонтакте».
Фото из группы МУЗЕЙ ТЮМЕНСКИХ ИСТОРИЙ "ВКонтакте"
Исторические экскурсии, развлекательные туры и необычные маршруты, например, с программами «В Сибири по своей воле», «Романовы в Сибири», «Черное золото Сибири» и «Сибирские термы», предлагает Агентство туризма и продвижения Тюменской области, причем сейчас у путешественников есть возможность приобрести туры с кэшбеком 20% от стоимости на карту «Мир», сообщает ведомство.
Ранее «Комсомольская правда» - Тюмень» сообщала, что тюменцы представили тревел-шоу про Русско-Турецкую войну, в котором главным героем стал аспирант из Турции Ариф Сайын Сейт.
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