Финский журналист Кости Хейсканен, неделю назад побывавший в Тюменской области, пережил нападение в питерском клубе

Финский трэвел-журналист Кости Хейсканен у бара в Питере Фото: с личной страницы в facebook

Путешествие по России финского тревел-журналиста, фотографа, издателя, мецената из Берлина Кости Хейсканена окрасилось насыщенными контрастными событиями. Удивительно, что после тура в Тюменскую область, в которую финн влюбился за ее гостеприимных, душевных, отзывчивых жителей, Кости крепко досталось в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень», приправив рассказ новыми впечатлениями о России и добрыми воспоминаниями о сибиряках.

В культурной столице страны финн отправился в клуб, где подвергся вопиющему насилию: именно так Кости сообщил на своей странице Facebook. Информацию об избиении иностранца тут же растиражировали питерские СМИ.

В Питере пить…

Хейсканен пояснил, что нападение произошло в одном из клубов Петербурга еще 28 мая, на следующий день пострадавший решил придать огласки вопиющий, по его словам, случай.

– Мой визит на легендарную дискотеку на «Центральном вокзале» закончился плохо, на меня напали и отвезли в Мариинскую больницу. Всё шло хорошо, пока один мужчина в возрасте около 50 лет не начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов: «Пошли вы, [неприятные мне люди]». Я хотел получше рассмотреть лицо этого человека и включить лампу на iPhone. Мужчина, который вел себя агрессивно, ударил меня по лицу. Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану. Когда я поймал этого человека в присутствии охранников, этот сумасшедший начал бить меня, удары наносились по всему телу, – рассказывает Кости.

Кости увезли в Мариинскую больницу на скорой Фото: с личной страницы в facebook

По словам путешественника, после нападения охранники вытолкали мужчину на улицу, там перепалка продолжилась. Но тут охрана его подвела: не вступились за клиента, не разобравшись, велели ему убираться и даже скорую не вызвали. Всё же достаточно быстро полиция и медики прибыли на место происшествия, сообщает финн.

– Я стал тогда орать, просить вызвать полицию. Вот тогда девушка из бара вызвала полицию и скорую. Поскольку у меня были синяки на теле и кровоточащая рана, сотрудники скорой помощи увезли меня в Мариинскую больницу. Нога была порвана, а когда выходил из машины, упал и потерял сознание, – сообщает Хейсканен. – Хотел бы поблагодарить сотрудников санкт-петербургской медицинской скорой помощи и услужливых сотрудников полиции. Знакомство с Мариинской университетской больницей было действительно интересным опытом. Все операции и расследования проводятся очень быстро и профессионально.

Питер VS Тобольск: на контрасте

Вряд ли кто-то предполагает, что в путешествии будет сравнивать цены за медобслуживание при неотложной помощи. Кости пришлось: в Мариинской больнице ему сделали два снимка, в том числе МРТ головы. «В Берлине стоит 700 евро», – поясняет потерпевший. Оказалось, у него сотрясение мозга, множественные травмы и ушибы. Так как полицейские уже ждали финна в больнице, узнав его диагноз, мужчину забрали с собой в отдел полиции, чтобы написать заявление.

– Все факсы из больницы уже были прикреплены к файлу (были в полиции в электронном виде. – Прим. ред.). В Берлине это заняло бы неделю или по крайней мере несколько дней. Какой-то незнакомец прислал мне подлое сообщение, а даже в медицинской истории отчет гласит: «Алкоголя в крови нет», – жалуется финн. – Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить врачей скорой помощи, полицию и, конечно, врачей Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Большое вам спасибо за вашу помощь.

Мой визит на легендарную дискотеку на Центральном вокзале закончился плохо, на меня напали и отвезли в Мариинскую больницу Фото: с личной страницы в facebook

После таких насыщенных суток в культурной столице России, следующий день, 31 мая, Хейсканен посвятил общению с российскими журналистами.

– Я весь день давал интервью. Нападение на меня на большой дискотеке на «Центральном вокзале» было главной историей в Санкт-Петербурге, дважды я ходил на встречу с телевизионщиками. Кошмар закончился только в 21.00, когда закончилось последнее интервью, – вспоминает тревел-блогер.

Все шло хорошо, пока один мужчина в возрасте около 50 лет не начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов: «Пошли вы, [неприятные мне люди]». Фото: с личной страницы в facebook

Мужчина, который вел себя агрессивно, ударил меня по лицу. Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану. Когда я поймал этого человека в присутствии охранников, этот сумасшедший начал бить меня Фото: с личной страницы в facebook

Хейсканен прочел историю о своем путешествии по Тюменской области, о знакомстве с сибиряками в «Комсомолке», о том, как он повеселился в тобольском баре «Подвал», откуда его пьяного и уснувшего унесли на руках трое тоболяков, с доставкой в отель. Таким гостеприимством и отзывчивостью предстала финскому журналисту Сибирь.

– У меня была хорошая вечеринка, и я не стыжусь этого. В Тобольске я слишком много тусовался, вырубился на дискотеке под названием «Подвал». Трое молодых людей отнесли меня в гостиницу, – рассказал Хейсканен.

Как финн увез сибиряков в Лапландию

– Я очень полюбил Тюмень, Сибирь, – так он вспоминает тур по Тюменской области. – За пять дней я познакомился с совершенно другой Россией и теперь понимаю, что значит «учить Сибирь». Сибирь многому меня научила, прежде всего я могу сказать, что там живут замечательные и душевные люди.

После финн поделился «чисто русской» историей молодости, когда впервые встретил сибиряков. В 2001 году в канун финского Рождества Кости с друзьями-финнами был в гостинице «Хесперия», в те времена это был один из лучших отелей в Хельсинки. Финны пришли в сауну в отеле, где веселились молодые люди, как потом выяснилось, это были ребята из Ханты-Мансийска и Тюмени.

– Мы быстро познакомились и влились в их компанию. Нам было 22 – 27 лет, вашим – 30 – 35. Приняв изрядно много горячительных напитков, ваши ребята стали жаловаться на скукоту в Финляндии. Так было действительно в те времена: под Рождество столичный регион вымирал, и делать было ну просто нечего. И вот я говорю: «Ребята, а хотите мы вам покажем другую Финляндию?». Все самолеты и поезда были забиты, и я решил, что поедем мы на 30-местном автобусе. Нас набралось человек 12. Автобус приехал за нами уже через три часа, и мы отправились в приключения. Так вот, это приключение длилось 10 дней! Мы уехали в Лапландию!

Полпути туристы проехали по разным деревням и городам. До Лапландии добрались за два дня, а потом «куролесили там пять дней», после чего два дня возвращались в Хельсинки.

– Ваши ребята собрали нам 10 000 долларов, потом выяснилось, что они нефтяники, – пояснил Кости Хейсканен.

Напомним, тревел-журналист Кости Хейсканен посетил Тюмень и Тобольск в конце мая. Чуть позже он опубликует подробную статью о путешествии по гостеприимной Сибири в своем журнале. Турист побывал в музеях Тобольска, в Абалаке, в частном Музее Распутина в селе Покровское, искупался в горячих источниках, познакомился с сибирскими казаками и с памятниками деревянного зодчества в Тюмени.

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