Тюменский писатель в ноябре представит книгу о Романовых

Как началась Первая мировая война. Арт-концепт проекта "Романовы: преданность и предательство"

Исторический роман «Романовы: преданность и предательство» написал тюменский писатель Сергей Козлов, книгу выпустят уже в ноябре 2020 года. Как сообщает «Тюменская область сегодня», по мотивам этого произведения Первый канал снимет полнометражный фильм и киносериал.

– Роман написан мной в соавторстве с Дмитрием Мизгулиным. Книга сейчас находится на проверке у корректора, она должна выйти в ноябре текущего года. По мотивам романа уже написаны сценарии к полнометражному фильму и 12-серийному сериалу, который выйдет на Первом канале, – сказал Сергей Козлов.

Писатель рассказывает, что в романе описывается и остановка царской семьи в селе Покровское Тобольского района напротив дома, где родился Григорий Распутин, и второй попытке офицеров спасти императора. Автор уверяет, что роман близок к исторической истине на 95% и охватывает период 1914-1918 годов.

– Есть охваты и более ранних лет: времена Александра I. Оканчивается роман маем 1945 года. Выдуманных героев в нем всего три человека, все остальные – реальные люди, – пояснил автор литературного произведения. – Книга переживет любое кино.

Начало съемок фильма и киносериала планируется в 2021 году при условии, что не помешает пандемия. Сценарий еще перерабатывается, рассказал продюсер кинокомпании Solivs Олег Урушев.

– Сейчас переписываем шестую серию. Проект масштабный, исторический. В нем заинтересованы как федеральный канал, так и правительство Тюменской области, и спонсоры. Вопросы по финансированию решаются. Съемки пройдут в Тобольске, Перми, Екатеринбурге, – сообщил он.

Напомним, кинокомпания Solivs также продюсировала фильм и сериал «Тобол». Многосерийная версия выходит на Первом канале в этот понедельник, 26 октября.

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