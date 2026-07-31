Похитители тюменцев в Паттайе переоделись в полицейских и сбежали из оцепления.

Главные подозреваемые в деле о пропаже брата и сестры сбежали от 200 полицейских, переодевшись в форму силовиков. Об этом заявляют тайские телеканалы.

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По предварительной версии следствия, преступники по прозвищам Понг и Тхонг проехали более 100 километров на байке до провинции Чантхабури. Заметить их не могли из-за того, что они надели форму полицейских. Благодаря этому преступники сумели выехать из зоны работы правоохранительных органов и продолжили движение вглубь Таиланда. В ближайшее время они могут попытаться пересечь границу с Камбоджей, считают следственные органы.

В какой-то момент местная полиция распознала Понга и даже устроила за преступниками погоню, но догнать главарей банды похитителей не смогла. Тем временем поиски 17-летнего Романа и 22-летней Дианы продолжаются.

Ордера выданы, но задержания нет: как главари банды похитителей ускользнули из оцепления

Информация о том, что главаря банды Понга задержали, оказалась ошибочной. Полиция отпустила «Сыа Хоя» и «Панга», которых ранее доставили в полицейский участок на допрос по делу о пропаже российских брата и сестры. Речь идет о расследовании исчезновения 22-летней Дианы Назимовой и 17-летнего Романа Назимова в районе Хуай Яй, провинция Чонбури.

Следователи считали, что Хой и Пханг могли быть причастны к сокрытию мотоцикла пропавших, который был разобран и закопан в земле у старого кладбища. Также предполагается, что именно они перевозили на мотоцикле с коляской объявленных в розыск Понга и Тхонга, помогая им скрыться от стражей порядка. Однако после завершения допросов следователи полицейского участка Хуай Яй освободили обоих мужчин. Обвинения им не предъявлены — их вызывали исключительно в качестве свидетелей для выяснения обстоятельств расследования.

Что известно о предполагаемых преступниках?

Тхану Кэттхонг (он же Понг) — рецидивист, недавно освободившийся из тюрьмы. Родственники Понга описали его как вспыльчивого человека. Жена одного из подозреваемых в интервью тайскому телеканалу сообщила, что Понг — «психически нестабильный наркоман, недавно вышедший из тюрьмы». Ранее он уже врывался к ним домой и набрасывался на женщину прямо в постели. Тонгу с трудом удалось его отогнать. Ранее Понг был судим за убийство, хранение оружия и похищение людей.

Где могут быть пропавшие Диана и Рома: версии

Основная версия исчезновения брата и сестры из Тюменской области – это похищение с целью продажи на скам-ферму. Скам-центры в Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, представляют собой места, где людей удерживают и заставляют заниматься кибермошенничеством. Снаружи такие центры выглядят как обычные городки с офисами, ресторанами и салонами красоты. Но внутри них — колючая проволока, охрана и тысячи людей, работающих под принуждением. Интерпол считает регион на стыке границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда мировым центром онлайн-мошенничества.

Еще одна версия, но более жуткая, что Диану и Рому похитили с целью работорговли, но убили и скормили крокодилам в пруду, где накануне был найден разобранный байк россиян. Однако эта версия не нашла своего подтверждения, ведь пруд несколько раз осматривали водолазы, в нем ничего найдено не было. Поиски ребят продолжаются.

Поиски пропавших россиян в Паттайе: последние новости на 31 июля

По состоянию на утро 31 июля 2026 года, 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман по-прежнему не найдены. Суд Паттайи уже выдал ордера на арест главных фигурантов — 43-летнего Тханы Кыттхонга (Понг) и 39-летнего Тхонгчая Синина (Тхонг). Официального подтверждения их задержания пока нет. Полиция продолжает поиски и проверку причастных лиц. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и всё ещё находятся в розыске.

По данным полиции Таиланда и словам матери пропавших ребят Зарины Назимовой, 26 июля 22-летняя Диана и ее 17-летний брат выехали из дома в Паттайе в 4 утра. Спустя 24 минуты девушка отправила матери тревожное сообщение «URGENT!» (Срочно) с помощью экстренного маячка, после чего связь прервалась.

Позже камеры зафиксировали, как за ними несколько километров следовал неизвестный мотоциклист, а у заброшенного кладбища полиция нашла разобранный и закопанный байк Honda ADV 150.

Главным подозреваемым стал местный житель по кличке «Понг», ранее судимый за похищения людей, его дом штурмовала полиция, но там оказалась только старшая сестра преступника.

В лесах неподалеку от места поисков волонтеры обнаружили матрас, разбросанную одежду и банку вазелина — экспертиза проверяет принадлежность вещей детям.

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