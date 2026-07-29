Фото: полиция Таиланда.

В Паттайе нашли байк, на котором предположительно двигались тюменские дети, пропавшие в Таиланде на выходных. Пятые сутки идут поиски 22-летней Дианы и 17-летнего Ромы. Брат и сестра уехали на байке в четыре утра в субботу, 25 июля, и после этого на связь с матерью Зариной Назимовой не выходили.

Поиски пропавших детей в Таиланде: что известно к 29 июля 2026 года

За несколько минут до того, как дети пропали с радаров, Диана успела отправить матери короткое сообщение. Она пометила его словом «URGENT!» (СРОЧНО). Девушка жаловалась, что ей кажется, будто за ней следят. Как выяснилось позже, её смартфон сам забил тревогу, обнаружив поблизости неизвестный bluetooth-трекер — устройство, которое используют для скрытой слежки. Ровно в 4:26 экран телефона погас навсегда.

Брошенный байк у джунглей

Спустя четыре дня мучительных поисков волонтеры и полиция нашли их мотоцикл. Он был брошен неподалеку от густых джунглей. Судя по фотоснимкам, технику оставили в страшной спешке или она побывала в аварии: рядом валялся сломанный номерной знак «6379», по которому дети были объявлены в розыск. Следов самих ребят возле байка не оказалось.

Фото: полиция Таиланда.

«Перед волонтерами стоит задачи: опрашивать бензоколонки, просить, чтобы посмотрели камеры видеонаблюдения. Есть надежда, что ребята заехали заправиться или энергетики купить. Отрабатываем уход из дома…Поиски осложняются особенностью рельефа и местностью. Последний раз камеры зафиксировали ребят на дороге, где много петляющих поворотов и пальм», - рассказали волонтеры, задействованные в поисках.

Камеры видят всё: встреча на трассе с таинственным человеком

К поискам подключились сотни людей, включая волонтеров «ЛизаАлерт». Сегодня пазл начал складываться в странную картину. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавших около часа ночи на популярной трассе №7. Рядом с Дианой и Романом были неизвестные люди.

Согласно полицейской сводке, когда ребята уехали из дома на мотоцикле, подозрительный байк следовал за ними, позже они остановились, чтобы поговорить с загадочным мужчиной. После этого следы пропавших россиян обрываются.

«Мать думала, что дети вышли купить что-то в круглосуточном магазине, но они не вернулись. Сначала она пыталась найти их всеми возможными способами, связалась с близкими в Таиланде, а также с друзьям знакомых, но никто их не видел. В конце концом россиянка обратилась в полицию….Зарина сообщила, что приехала в Таиланд в 2018 году купила дом в районе Хуай Яй, а затем в 2021 году привезла туда своих детей. Она является матерью-одиночкой и подтвердила, что ее двое детей не говорят по-тайски, а только по-русски и по-английски (двое детей учатся английскому языку в одной из школ города Паттайя)», - рассказали в тайской полиции.

Хроника последних километров

На сегодняшний день следственная группа проводит поиски пропавших без вести, начиная с анализа записей с камер видеонаблюдения из деревни, где произошло исчезновение. Было обнаружено, что брат и сестра выехали из деревни на мотоцикле Honda, модель ADV 160, черно-серого цвета. Мальчик был за рулем, а старшая сестра сидела слева, оба одеты в обычную домашнюю одежду. При выезде они поприветствовали охранника перед деревней в 04:00 утра.

В 04:02 было видно, как их мотоцикл проезжает по дороге Сой Ват Тунг Лахан, направляясь к дороге Бан Ампур - Чак Нгяев.

Фото: полиция Таиланда.

В 04:21 мотоцикл детей был замечен на дороге Мап Та Фут - На Чом Тиен, недалеко от светофора под мостом Мап Та Фут - Чаенг Нью.

Примерно в шести километрах от дома брат и сестра ехали на мотоцикле по скоростной автомагистрали почти до пункта оплаты, где девушка слезла с мотоцикла и встала рядом. Затем она снова села сзади, как и прежде, и они поехали против движения обратно по параллельной дороге. Затем россияне остановились у другого мотоцикла, разговаривая с кем-то более 2 минут.

Позже, в 04:33, мотоцикл пропавших подростков, а также другой байк были замечены едущими друг за другом по параллельной дороге. Перед разворотом под мостом они повернули обратно в сторону дороги Чаенг Нью. Затем мотоцикл пропавших тюменцев оказался в поле зрения по пути обратно к светофору под мостом Чаенг Нью, после чего ребята таинственно исчезли.

«В то время как бдительный гражданин сообщил, что видел мотоцикл пропавших с таинственным мужчиной, который сказал, что получил этот мотоцикл, потому что использовал его для погашения долга в 60 тысяч батт, но бдительный гражданин не поверил, посчитав, что это, вероятно, мотоцикл пропавших людей из России. Эта информация еще не подтверждена и проверяется», - указано в сводке тайской полиции.

В настоящее время власти находятся в процессе поиска двух пропавших брата и сестры, и просят общественность сообщать о любых зацепках или информации в полицейский участок Хуай Яй круглосуточно.

Приметы пропавших детей из России в Таиланде

Приметы пропавших людей: Диана – 22 года, на момент исчезновения была одета в длинную красную футболку, оверсайз; Роман – 17 лет, был одет в футболку болотного (оливкового) оттенка и черные брюки.

Фото: полиция Таиланда.

Ранее мы рассказывали о том, что Зарина Назимова привезла детей из Тюменской области в Таиланд в 2021 году. Сейчас она воспитывает их одна. По её словам, Диана и Рома — добрые, домашние дети, которые никогда не создавали проблем. Для них такая поездка была нехарактерна. Раньше Зарина работала в сфере авиации, поэтому частая смена стран для них — привычный ритм жизни. Брат и сестра много путешествуют, но никогда прежде не заставляли мать так сильно бить тревогу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.