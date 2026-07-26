Фото: Зарина Назимова.

В Паттайе пропали брат и сестра из Тюмени — 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Они уехали на байке в четыре утра, успев отправить тревожное сообщение матери.

Пропавшие в Таиланде: хроника поисков 22-летней девушки и ее младшего брата в Паттайе

Ночь с пятницы на субботу оборвала связь между Зариной Назимовой и ее детьми. Около четырех часов утра 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман выехали из дома в курортной Паттайе на одном мотоцикле, номерной знак «6379», при невыясненных обстоятельствах. Спустя двадцать минут их GPS-трекер зафиксировал точку всего в двухстах метрах от жилища и навсегда перестал обновляться.

Фото: Зарина Назимова.

Перед тем как геолокация исчезла, Диана успела написать родственнице короткое сообщение с пометкой «URGENT!» (перевод: «СРОЧНО»). Девушка жаловалась, что ей кажется, будто за ней следят. Как выяснилось позже, смартфон Дианы обнаружил поблизости неизвестный bluetooth-трекер. Это вызвало у нее острую тревогу, но поделиться деталями она не успела. Ровно в 4:26 экран смартфона погас для семьи. Больше на связь с матерью ребята не выходили.

Фото: Зарина Назимова.

Сейчас к поискам подключились патрули полиции Таиланда, которые начали официальную проверку по факту безвестного исчезновения людей. Однако полиция далеко, а время уходит. Родные и волонтеры уже прочесывают район, вручную осматривают записи с городских камер видеонаблюдения по маршруту следования и обзванивают больницы.

Приметы пропавших детей: как выглядят Диана и Рома

«Если вы были сегодня ночью в Паттайе, что-то видели, у вас есть запись в видеорегистраторе, камер наблюдения или любая информация, которая может помочь в поисках, свяжитесь со мной немедленно, — обратилась мать пропавших Зарина Назимова. — Даже если вам кажется, что это незначительная деталь, она может оказаться очень важной. Пожалуйста, помогите распространить этот пост. Дорога каждая минута. Спасибо всем, кто откликнется».

Фото: Зарина Назимова.

Приметы пропавших людей: Диана – 22 года, на момент исчезновения была одета в длинную красную футболку, оверсайз; Роман – 17 лет, был одет в футболку болотного (оливкового) оттенка и черные брюки.

Правоохранители призывают всех, кто располагает любой информацией о местонахождении подростков или видел темно-синий байк с номером «6379» этой ночью, незамедлительно связаться с полицией Таиланда или напрямую с семьей через социальные сети.

Семь лет вдали от дома

Семья живет вдалеке от родины уже семь лет. Зарина Назимова вместе с детьми переехала из Тюменской области в Таиланд еще в 2018 году. Сама Зарина больше пяти лет живет за границей; раньше она работала в сфере авиации, поэтому частая смена стран для них — привычный ритм жизни. Брат и сестра много путешествуют, но никогда прежде не заставляли мать так сильно бить тревогу.

Тем временем мы напоминаем о другой недавней трагедии в Азии. Ранее мы писали о том, что туристку из Тюмени насмерть сбил поезд на железнодорожном переезде на Шри-Ланке. Молодая девушка Александра Т. пыталась проскочить пути на электробайке в небольшом прибрежном городке утром в воскресенье. Александра ехала с пляжа, где проводила время с друзьями, когда попала в ДТП. Подробности трагедии – в нашем материале.