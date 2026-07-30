Фото: полиция Таиланда.

Вечером 30 июля в Паттайе продолжается масштабная операция по поиску пропавших россиян из Тюменской области – Дианы Назимовой и её младшего брата Ромы. Девушке 22 года, юноше — 17 лет.

Сегодня полиция усилила поиски: к операции подключили кинологов со служебными собаками Яей и Хантером. Перед началом работы животным дали понюхать одежду брата и сестры. После этого группы обследовали несколько районов На Джомтьена, включая заброшенные здания и водоемы. Именно эти локации следователи считают ключевыми для обнаружения улик.

Главный подозреваемый пойман: судьба брата и сестры неизвестна

Фото: полиция Таиланда.

Расследование приняло новый оборот. Генерал-лейтенант полиции Кьеттисак Саратхонгой, руководитель 2-го регионального следственного управления, задержал двоих мужчин — Понга и Тонга из команды «Bigoy». Их доставили на допрос, сообщили волонтеры в поисковой группе.

«Оперативная группа под руководством генерал-майора Киаттисака Сратхонгоя (командир «Ойл», 2-й следственный отдел полиции) задержала «Ай Понга» и «Ай Тхонга» в провинции Чантхабури. В настоящее время проводится расширенное расследование для выяснения всех обстоятельств дела», - сообщает портал из полицейского участка района Хуай Яй на юге Паттайи, где работает группа по координации расследования и поисковой операции по розыску пропавших Дианы и Романа Назимовых.

Фото: полиция Таиланда.

Эту информацию подтвердила и сама мать похищенных ребят Зарина Назимова:

«На данный момент полиция проводит активные следственные действия. По имеющейся информации, задержаны подозреваемые с ними работают следователи. Из уважения к расследованию, и чтобы не помешать поискам, я не могу сообщать никаких подробности…», - сообщила Зарина в мессенджерах.

Фото: полиция Таиланда.

Что известно о потенциальных преступниках? Тхану Кэттхонг (он же Понг), по данным Thai PBS, — рецидивист, недавно освободившийся из тюрьмы. Родственники Понга описали его как вспыльчивого человека. Мужчина был судим за покушение на убийство, незаконный оборот оружия и похищение ребенка. Второй подозреваемый - Тонгчая (Тхонг Шринила) - бездомный.

Фото: телеканал Таиланда.

Судьба Дианы и Романа остается неизвестной. Кинологи и волонтеры активно ищут россиян, но поиски осложняются густым массивом джунглей и рельефом местности.

Напомним, важную находку полицейские сделали сегодня днем в лесу: там обнаружили разобранный и закопанный мотоцикл пропавших. По версии полиции, также проверялась информация о возможном нахождении молодых людей в соседней провинции Чантабури, однако подтверждения этой версии пока не найдено.

Побег из-под носа двухсот полицейских и детали разгадки

Сегодня днем полиция Таиланда также задержала пособников предполагаемых преступников: «Сыа Хой» и «Пханга». По версии следствия, минувшей ночью они помогли бежать двум другим фигурантам дела — «Понгу» и «Тхонгу», которых на тот момент брали в кольцо более двухсот полицейских. Предположительно, беглецов вывезли с места оцепления на мотоцикле с коляской, накрыв брезентом.

Обоих задержанных уже проверяют на причастность к разборке и захоронению байка Дианы и Романа Назимовых у заброшенного кладбища. Сами мужчины свою вину полностью отрицают. Они заявляют, что не знакомы ни с разыскиваемыми братьями по банде, ни с пропавшими россиянами.

Ранее мы рассказывали о том, что 26 июля брат и сестра выехали из дома в Паттайе на байке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их на трассе в шести километрах от жилища, после чего связь с ребятами прервалась. Перед тем как исчезнуть, Диана позвонила матери: девушка сообщила, что за ними несколько километров едет подозрительный байк. Маячок телефона при этом зафиксировал рядом неизвестное Bluetooth-устройство. На пятые сутки поисков полицейские вышли на след благодаря свидетелям. У заброшенного кладбища был найден разобранный и закопанный мотоцикл с номерным знаком пропавших детей. Позже следы привели оперативников к мужчине по кличке «Понг», которого тайские СМИ связывают с прошлыми похищениями людей. Полиция взяла штурмом его дом, но нашла там только сестру подозреваемого. Хроника исчезновения Дианы и Ромы – читайте в нашем материале.