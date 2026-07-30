История исчезновения 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени обрастает пугающими деталями. Шестой день полиция Паттайи прочесывает джунгли провинции Чонбури, но находит лишь следы панического бегства тех, кто вероятно мог быть с ними в ту ночь.
Утро 26 июля началось для семьи Назимовых как обычно. В районе четырех часов брат и сестра уговорили маму выпустить их прокатиться на арендованном черно-сером мотоцикле Honda ADV по району Банг Ламунг, чтобы посетить круглосуточный магазин. Спустя три дня тишины полиция обнаружила технику — вернее, то, что от нее осталось.
Арендованный байк нашли зарытым в придорожном лесу у старого кладбища. Злоумышленники не просто бросили мотоцикл: они разрезали его газовым резаком, а регистрационный номер искромсали на части и закопали вместе с двигателем и колесами.
Местный житель вывел следователей на это место, рассказав о четверых мужчинах с лопатами, которых видел здесь накануне около десяти вечера. Когда криминалисты приехали на вызов, людей уже след простыл, зато земля хранила два свежих раскопа ровно в ста метрах друг от друга.
Мать подростков Зарина рассказала полиции одну деталь: незадолго до исчезновения Диана отправила ей тревожное сообщение. Девушке казалось, что их преследуют. Смартфон действительно зафиксировал рядом неизвестное Bluetooth-устройство — маячок для слежки. Последним сообщением в мессенджере стало одно слово: «URGENT!» («Срочно!»).
Записи с дорожных камер подтверждают. На подъезде к автомагистрали Мап Та Пхут — На Джомтьен черный Honda догоняет неизвестный мотоциклист. Все трое останавливаются прямо под автомобильным мостом, чтобы поговорить. Через секунду свет фар растворяется в темноте, и больше ни одна камера в округе не фиксирует Диану и Рому.
Тайские СМИ выдвинули главную версию, которая сейчас проверяется силовиками. За рулем преследовавшего байка якобы находился местный житель по прозвищу Понг. Иностранные журналисты утверждают, что мужчина ранее судим за похищение детей, а закопанный Honda обнаружили буквально в паре сотен метров от его дома.
Вчера полиция пошла на крайние меры. Правоохранители штурмом взяли дом в районе Хуай Яй, пытаясь задержать подозреваемого. Но внутри оказалась только старшая сестра тайца. Сам Понг бесследно исчез, и где он скрывается — пока загадка даже для Интерпола. Отметим, что полиция пока не называет самого Понга подозреваемым.
Пока следствие ищет человека, волонтеры разыскивают пропавших россиян. В лесу неподалеку поисковики наткнулись на жуткую находку: матрас, разбросанную одежду, обувь и банку вазелина. Экспертиза еще не подтвердила, связаны ли эти вещи с поисками ребят.
Местные жители жалуются на звуки выстрелов и странный химический запах со стороны леса. Водолазы-добровольцы несколько раз спускались на дно ближайшего пруда, но вода хранит молчание. Вчера из-за проливных тропических дождей и наступившей темноты наземную операцию пришлось временно свернуть. Следователи предупреждают: подозреваемые могут быть вооружены, и все еще находятся в розыске. Сегодня полицейские запустили дроны над предполагаемым местом пропажи детей. Также волонтеры просят неравнодушных людей, у которых есть летающие устройства отслеживания, временно предоставить технику. Зона поисков Дианы и Ромы постепенно сужается.
Для матери-одиночки Зарины Назимовой этот кошмар стал реальностью. Она переехала из Тюменской области в Таиланд в 2018 году, купила дом в Хуай Яй и привезла детей в 2021-м. По словам женщины, Диана и Роман — добрые домашние дети, которые никогда не создавали проблем. Для них такая поездка была абсолютно нехарактерна. Брат и сестра свободно говорят по-русски и учат английский в местной школе, но совершенно не знают тайского языка.
Следствие продолжает рассматривать все версии: от похищения ради работы в мошеннических колл-центрах, трасса №7, где последний раз видели пропавших ребят, которую часто используется для вывоза рабов в Камбоджу, до конфликта из-за долгов. По одному из показаний, незнакомец мог забрать мотоцикл в счет долга, но эта версия выглядит сомнительной на фоне найденного в лесу разобранного транспорта.
Судьба Дианы в красной оверсайз-футболке и Романа в оливковых брюках остается неизвестной. Полиция участка Хуай Яй просит каждого, кто заметил подозрительных людей или слышал выстрелы в ночь на 26 июля, немедленно звонить на горячую линию.
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