Фото: тайская полиция.

История исчезновения 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени обрастает пугающими деталями. Шестой день полиция Паттайи прочесывает джунгли провинции Чонбури, но находит лишь следы панического бегства тех, кто вероятно мог быть с ними в ту ночь.

Мертвый Honda ADV под слоем земли

Утро 26 июля началось для семьи Назимовых как обычно. В районе четырех часов брат и сестра уговорили маму выпустить их прокатиться на арендованном черно-сером мотоцикле Honda ADV по району Банг Ламунг, чтобы посетить круглосуточный магазин. Спустя три дня тишины полиция обнаружила технику — вернее, то, что от нее осталось.

Фото: тайская полиция.

Арендованный байк нашли зарытым в придорожном лесу у старого кладбища. Злоумышленники не просто бросили мотоцикл: они разрезали его газовым резаком, а регистрационный номер искромсали на части и закопали вместе с двигателем и колесами.

Местный житель вывел следователей на это место, рассказав о четверых мужчинах с лопатами, которых видел здесь накануне около десяти вечера. Когда криминалисты приехали на вызов, людей уже след простыл, зато земля хранила два свежих раскопа ровно в ста метрах друг от друга.

«Мне кажется, за нами следят»

Фото: тайская полиция.

Мать подростков Зарина рассказала полиции одну деталь: незадолго до исчезновения Диана отправила ей тревожное сообщение. Девушке казалось, что их преследуют. Смартфон действительно зафиксировал рядом неизвестное Bluetooth-устройство — маячок для слежки. Последним сообщением в мессенджере стало одно слово: «URGENT!» («Срочно!»).

Записи с дорожных камер подтверждают. На подъезде к автомагистрали Мап Та Пхут — На Джомтьен черный Honda догоняет неизвестный мотоциклист. Все трое останавливаются прямо под автомобильным мостом, чтобы поговорить. Через секунду свет фар растворяется в темноте, и больше ни одна камера в округе не фиксирует Диану и Рому.

Охота на «Понга»: штурм пустого дома

Тайские СМИ выдвинули главную версию, которая сейчас проверяется силовиками. За рулем преследовавшего байка якобы находился местный житель по прозвищу Понг. Иностранные журналисты утверждают, что мужчина ранее судим за похищение детей, а закопанный Honda обнаружили буквально в паре сотен метров от его дома.

Вчера полиция пошла на крайние меры. Правоохранители штурмом взяли дом в районе Хуай Яй, пытаясь задержать подозреваемого. Но внутри оказалась только старшая сестра тайца. Сам Понг бесследно исчез, и где он скрывается — пока загадка даже для Интерпола. Отметим, что полиция пока не называет самого Понга подозреваемым.

Выстрелы в ночи и пустой пруд

Пока следствие ищет человека, волонтеры разыскивают пропавших россиян. В лесу неподалеку поисковики наткнулись на жуткую находку: матрас, разбросанную одежду, обувь и банку вазелина. Экспертиза еще не подтвердила, связаны ли эти вещи с поисками ребят.

Местные жители жалуются на звуки выстрелов и странный химический запах со стороны леса. Водолазы-добровольцы несколько раз спускались на дно ближайшего пруда, но вода хранит молчание. Вчера из-за проливных тропических дождей и наступившей темноты наземную операцию пришлось временно свернуть. Следователи предупреждают: подозреваемые могут быть вооружены, и все еще находятся в розыске. Сегодня полицейские запустили дроны над предполагаемым местом пропажи детей. Также волонтеры просят неравнодушных людей, у которых есть летающие устройства отслеживания, временно предоставить технику. Зона поисков Дианы и Ромы постепенно сужается.

Семья, застывшая в ожидании

Для матери-одиночки Зарины Назимовой этот кошмар стал реальностью. Она переехала из Тюменской области в Таиланд в 2018 году, купила дом в Хуай Яй и привезла детей в 2021-м. По словам женщины, Диана и Роман — добрые домашние дети, которые никогда не создавали проблем. Для них такая поездка была абсолютно нехарактерна. Брат и сестра свободно говорят по-русски и учат английский в местной школе, но совершенно не знают тайского языка.

Фото: тайская полиция.

Следствие продолжает рассматривать все версии: от похищения ради работы в мошеннических колл-центрах, трасса №7, где последний раз видели пропавших ребят, которую часто используется для вывоза рабов в Камбоджу, до конфликта из-за долгов. По одному из показаний, незнакомец мог забрать мотоцикл в счет долга, но эта версия выглядит сомнительной на фоне найденного в лесу разобранного транспорта.

Судьба Дианы в красной оверсайз-футболке и Романа в оливковых брюках остается неизвестной. Полиция участка Хуай Яй просит каждого, кто заметил подозрительных людей или слышал выстрелы в ночь на 26 июля, немедленно звонить на горячую линию.

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