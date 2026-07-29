Фото: фрипик.ру.

Полиция Таиланда установила личность подозреваемого в исчезновении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа из Тюмени. Как сообщает местное информагентство, им оказался житель Таиланда по имени Понг.

Ключевая улика была найдена неподалеку от дома подозреваемого — стражи порядка обнаружили зарытый в землю мотоцикл Honda ADV 160, на котором брат и сестра уехали из дома ранним утром.

Байк лежал в лесистой местности района Хуай-Яй, всего в 200 метрах от автотрассы. Полиция смогла выйти на это место благодаря бдительности местных жителей. Свидетели сообщили правоохранителям о четверых мужчинах, которые вели странные земляные работы с лопатами, но скрылись до приезда патрулей.

«Несколько сотен человек обследуют лесистую местность района Хуай-Яй... Здесь же свидетели видели, как четыре человека вели земляные работы, но скрылись к моменту приезда полицейских», - заявляют в информационном агентстве Таиланда.

Фото: тайская полиция.

Напомним, поиски россиян идут уже несколько дней. Семья много лет живет в Таиланде, поэтому внезапное исчезновение детей вызвало панику у матери Зарины Назимовой. Последнее сообщение от Дианы пришло через 20 минут после выезда и состояло из одного слова «URGENT!» (СРОЧНО). Девушка также успела сообщить, что ее телефон обнаружил неизвестный bluetooth-трекер.

Свидетели пропажи детей сообщали полиции, что видели преследующий ребят подозрительный мотоцикл. По одной из версий, незнакомец заявил, что забрал транспорт пропавших в счет погашения долга, однако эти показания проверяются.

Сейчас поисковая операция развернута на полную мощность. К работе привлечены водолазы, которые осматривают дно водоемов вблизи места последней геолокации мотоцикла. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь восстановить маршрут движения подростков той ночью. В настоящее время всех волонтеров попросили покинуть лесной массив, полицейские запустили дроны, поиски пропавших ребят продолжаются.

«Важно не оставлять свежих следов и не мешать работе кинологов», — уточнила Зарина.

Ранее мы рассказывали о том, как исчезли Диана и Рома, полную хронику событий установили полицейские Таиланда. Подробности - в нашем материале.

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