Фото: полиция Таиланда.

В провинции Чонбури полиция задержала двоих мужчин по прозвищам «Сыа Хой» и «Пханг». Их подозревают в сокрытии следов пропажи россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа.

Фото: полиция Таиланда.

Брат и сестра, родом из Тюменской области, пропали ранним утром 26 июля 2026 года в Паттайе. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили их мотоцикл Honda ADV 150 на старом кладбище Тхунг-Луанг в районе Хуайяй. Байк был разобран на части и закопан в землю.

Пропажа россиян в Таиланде: тайская полиция допросила двоих за сокрытие мотоцикла

В четверг, 30 июля, были задержаны «Сыа Хой» и «Пханг». По версии следствия, минувшей ночью они помогли скрыться двум другим фигурантам дела, известным как «Понг» и «Тхонг», которые находились в окружении более чем 200 полицейских. Предположительно, беглецов вывезли с места оцепления на мотоцикле с коляской, накрыв брезентом. Кроме того, задержанных проверяют на причастность к разборке и захоронению мотоцикла пропавших россиян. Оба мужчины отрицают свою вину и знакомство с разыскиваемыми. Полиция доставила их в участок в Хуайяй для проведения допроса.

Фото: полиция Таиланда.

Личности «Понга» и «Тхонга» устанавливаются, оба остаются на свободе. Масштабные поиски Дианы и Романа Назимовых силами полиции, кинологов и местных жителей продолжаются, местонахождение россиян до сих пор неизвестно.

Что известно об исчезновении брата и сестры в Таиланде: хроника событий

Уроженцы Тюменской области пропали утром 26 июля. 22-летняя Диана и 17-летний Роман выехали на байке из дома в 4 утра, камеры видеонаблюдения зафиксировали их на популярных автомагистралях в Паттайе, а потом они исчезли с радаров и перестали выходить на связь с матерью.

Фото: полиция Таиланда.

К поискам ребят приступили сотрудники полиции Таиланда, волонтеры и местные жители. Что удалось узнать на сегодняшний день:

Перед исчезновением дети были замечены с подозрительными людьми, которые преследовали их несколько километров на байке. Диана сообщила матери о преследовании, а маячок зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство.

На пятые сутки поисков полицейские, по наводке свидетелей, которые видели ребят, вышли на потенциальное место исчезновения, у заброшенного кладбища был найден разобранный и закопанный байк с номерным знаком пропавших детей.

Позже следы вывели полицейских на некого мужчину по кличке «Понг», который, как заявляют тайские СМИ, ранее отбывал наказание за похищение людей. Его дом штурмовали полицейские, но там он обнаружен не был, только его сестра, которая сообщила: «Понга уже несколько дней не было дома». Он был объявлен в розыск.

Фото: полиция Таиланда.

В настоящее время поиски ведутся с воздуха: волонтеры и полицейские обследуют местность с дронов, несколько раз водолазы погружались в пруд, но он оказался пуст. Полицейские подключили кинологов с собаками к поискам ребят. Вчера стало известно, что в лесу неподалеку от места пропажи поисковики наткнулись на некую находку: матрас, разбросанную одежду, обувь и банку вазелина. Экспертиза еще не подтвердила, связаны ли эти вещи с поисками ребят.

Местные сообщают, что в день исчезновения россиян слышали звуки выстрелов со стороны леса и чувствовали странный химический запах. Поиски Дианы и Ромы продолжаются.

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