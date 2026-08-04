Фото: Зарина Назимова, Диана Назимова, соцсети.

Сегодня, 4 августа, в провинции Чонбури, окрестности Паттайи, проходит церемония прощания с 22-летней Дианой и её 17-летним братом Романом. Проститься с погибшими пришли близкие, представители российского сообщества в Таиланде и местные волонтеры.

Как сообщила их мать Зарина Назимова, которая воспитывала детей одна после переезда из Тюменской области в 2018 году, желающие смогут прийти к месту захоронения, чтобы почтить память подростков и тайской семьи, в этот четверг, 6 августа, начиная с 10 утра.

Фото: Зарина Назимова.

«В этот четверг, начиная с 10:00 утра, все желающие смогут прийти на место захоронения, чтобы почтить память Дианы, Ромы и той тайской Семьи, чьи жизни также унесла эта трагедия. Если вы захотите возложить цветы, помолиться, проститься или просто молча постоять рядом, мы будем благодарны за Вашу память. Начало – в четверг, 6 августа, с 10:00», - сообщила Зарина Назимова и указала место на карте, где похоронены ее дети.

Координаты места — район Саттахип (12.796383° с. ш., 100.983279° в. д.), неподалеку от горы Кхао Чи Чан, где следователи нашли тела убитых по наводке преступников.

Фото: скриншот с трансляции телеканала в Таиланде.

«Мои дети - герои…Я потеряла самое дорогое. Но я знаю одно. Эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», - написала Назимова в социальных сетях после официального опознания тел в морге Бангкока.

Вчера стало окончательно известно, что именно в могиле возле горы Кхао Чи Чан, местные называют ее «Золотой Будда», по наводке преступников, были найдены пропавшие Диана и Рома. Мать узнала их.

Фото: скриншот с трансляции телеканала в Таиланде.

Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» выражает соболезнования родным Дианы и Романа.

Что известно об убийстве уроженцев Тюменской области в Таиланде?

Трагедия произошла с 22-летней Дианой и её 17-летним братом Романом Назимовыми 26 июля 2026 года. Мать-одиночка Зарина воспитывала детей одна; они жили в доме в Хуай Яй, пригород Паттайи, учились в местной школе английскому языку, а тайским владели на бытовом уровне.

В 4 утра 26 июля брат и сестра выехали из дома на арендованном черно-сером мотоцикле Honda ADV 150. В районе 4:24 Диана отправила матери экстренное сообщение «URGENT!» (СРОЧНО) через маячок, после чего связь прервалась. Незадолго до этого девушка жаловалась на неизвестное Bluetooth-устройство рядом со своим телефоном.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за детьми несколько километров следовал черный мотоцикл. На подъезде к автомагистрали Мап Та Пхут — На Джомтьен их догнал преступник. Все трое остановились под мостом для разговора, после чего свет фар растворился в темноте.

Кто предполагаемые убийцы россиян в Таиланде?

Преступниками оказались рецидивисты Тхан (Понг) Кэрдтхонг и Тхонг. Понг только недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство, хранение оружия и изнасилование. Соседи описывают его как психически нестабильного наркомана. По версии следствия, изначально они планировали просто отнять мотоцикл. Когда Роман и Диана оказали сопротивление, они вывезли их в лес, Понг застрелил юношу, а его сестру забил до смерти. Тела вывезли и закопали в лесу у горы Кхао Чи Чан. Чтобы скрыть улики, байк разобрали газовым резаком, а регистрационный номер уничтожили.

Убийц задержали на границе с Камбоджей: подробности

Скрываясь от погони, более 200 полицейских, преступники проехали свыше 100 километров до другой провинции, переодевшись в форму местных силовиков. Они планировали пересечь границу с Камбоджей, но были выслежены и задержаны в провинции Са-Ке.

Преступники почти сразу признались в убийстве Дианы и Романа, указали на место их захоронения, когда следователи раскопали могилу, то нашли неподалеку еще три тела. Ими оказалась пропавшая тайская семья, которую объявили в розыск полтора месяца назад. Причастность Понга и Тхонга к их убийству устанавливается. Но у следователей уже есть версия: подозреваемые также хотели ограбить пострадавших, вломились к ним в дом в полицейском форме, вывезли в лес и убили.

Реакция властей Таиланда и помощь посольства

Посольство России выразило надежду на беспристрастное расследование. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления, принес извинения семье и пообещал максимально суровое наказание виновным, вплоть до смертной казни. Расследование жестокого убийства россиян в Таиланде продолжается.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.