Фото: Зарина Назимова.

Зарина Назимова официально опознала тела своих убитых детей — 22-летней Дианы и 17-летнего Ромы. Трупы подростков доставили из леса у горы Кхао Чи Чан, провинция Чонбури, в морг Бангкока для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В социальных сетях Зарина написала короткое сообщение: «Сегодня закончилась последняя надежда… Я опознала своих детей».

Прощание с Дианой и Ромой назначено на понедельник, 3 августа. После завершения всех процедур женщина сможет забрать тела, чтобы похоронить их. Задержка произошла из-за бюрократических проволочек:

«Судебно-медицинская экспертиза проводилась в Бангкоке, а не в Паттайе. Для того, чтобы меня допустили к опознанию моих детей, мне необходимо было получить официальное письмо из посольства России. Суббота и воскресенье — выходные дни, поэтому получить этот документ я смогла только в понедельник…» — рассказала Назимова.

Хронология событий:

Тела брата и сестры нашли после того, как предполагаемые убийцы сами указали место захоронения. По версии следствия, трагедия разыгралась 26 июля. Подростки катались на арендованном мотоцикле Honda ADV, когда дорогу им преградили двое мужчин в форме тайской полиции — Тхан (Понг) Кэрдтхонг и его сообщник Тхонг. Представившись правоохранителями, они попытались отнять ключи от байка.

Брат и сестра отказались отдавать мотоцикл. Это вызвало вспышку ярости. Преступники надели на ребят наручники, вывезли в глухой лес и убили: Романа застрелили из пистолета, а Диану забили до смерти. Один из нападавших намеренно сбил ногой мотоцикл, на котором сидела девушка. Мать уверена, что сын пытался защитить сестру в эти последние секунды.

Чтобы замести следы, убийцы разобрали Honda ADV на запчасти и закопали технику неподалеку от места захоронения жертв. Телефоны подростков выбросили в озеро с крокодилами. Когда преступники узнали об объявленном розыске, они попытались скрыться, переодевшись в ту же полицейскую форму, но были задержаны.

Напомним, Зарина воспитывала сына и дочь одна — их отцы никогда не участвовали в жизни детей. Брат и сестра учились в международной школе в Паттайе, свободно говорили по-английски, но знали тайский лишь на базовом уровне.