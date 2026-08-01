«Убили моих детей»: полиция Паттайи обнаружила тела тюменцев в братской могиле у горы Кхао Чи Чан

Фото: Тайская полиция

Последний день июля стал скорбным для уроженки Тюменской области Зарины Назимовой. Она до последнего надеялась, что ее любимые дети: 22-летняя Диана и 17-летний Роман найдутся живыми. Однако тела россиян были обнаружены в районе горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури. Рядом были закопаны еще тела трех человек - предположительно семьи: родителей и ребенка.

С чего все началось

Так вышло, что мама погибших детей Зарина Назимова одна их воспитывала. Женщина еще в 2018 году переехала из Тюменской области в Таиланд. Она работала в сфере авиации, а потому частые разъезды по миру – это ее обычная жизнь. Зарина купила дом в Хуай Яй и в разгар пандемии в 2021 году привезла сюда своих детей.

Россиянка призналась, что Диана и Роман очень добрые домашние дети. Они хорошо учились и помогали матери по дому. Оба ребенка Зарины свободно говорят по-русски и учили английский в местной школе, но совершенно не знают тайского языка – языка страны, в которой они оказались.

Фото: Диана и Роман Назымовы. ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Черный день для Зарины настал 26 июля 2026 года. В районе пяти часов утра ее дети пропали в районе Паттайи.

Диана и ее брат выехали из дома в 4 утра. Спустя 24 минуты девушка отправила матери тревожное сообщение «URGENT!» (Срочно) с помощью экстренного маячка, после чего связь прервалась. С этого момента для матери начались тревожные часы ожидания. Полиция по камерам видеонаблюдения выяснила, что за детьми несколько километров следовал неизвестный мотоциклист. На подъезде к автомагистрали Мап Та Пхут - На Джомтьен черный байк с детьми Honda догоняет неизвестный мотоциклист. Все трое останавливаются прямо под автомобильным мостом, чтобы поговорить. Через секунду свет фар растворяется в темноте. После Диана и Роман исчезают, а позже у заброшенного кладбища полиция нашла разобранный и закопанный их байк Honda ADV 150. Вскоре, благодаря другим камерам выяснилось, что один из предполагаемых похитителей – это местный рецидивист, хорошо знакомый полицейским.

Фото: Тайская полиция

Кто убил Диану и Романа?

К сожалению, на тюменцев напали опасные преступники. По данным Тайской полиции, Тхану (Понг) Кэрдтхонг и Тхонг во время допроса рассказали, что сперва планировали просто похитить арендованный мотоцикл у Дианы и Романа, но молодые люди оказали сопротивление. Тогда они застрелили подростка, а его сестру забили до смерти. Злоумышленники надеялись найти при россиянах какие-либо ценности, но безуспешно. Они отрицают, что пытались совершать в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Тела вывезли и закопали в районе горы Кхао Чи Чан. Мотоцикл им пришлось разобрать. Они разрезали его газовым резаком, а регистрационный номер изрезали на части и закопали вместе с двигателем и колесами. После – подались в бега.

Понг и Тонг проехали более 100 километров на байке до провинции Чантхабури. Они умудрились скрыться от 200 полицейских, потому что они надели форму местных силовиков. Преступники планировали пересечь границу с Камбоджей. Однако полиция отследила путь беглецов в провинции Са-Ке, а позже задержала их.

Фото: amarintv.com

Что известно об убийце?

Тхану Кэттхонг (Понг) – рецидивист, который только недавно освободился из тюрьмы. Он был судим за убийство, хранение оружия и похищение людей. Человек он вспыльчивый и агрессивный. Супруга одного из подозреваемых в интервью тайскому телеканалу рассказала, что Понг - «психически нестабильный наркоман, недавно вышедший из тюрьмы». Когда он ворвался к ним домой и набросился на женщину прямо в постели. Тогда подельнику Тонгу и мужу пострадавшей женщины едва удалось отогнать приятеля. О втором подельнике Тхонге пока мало что известно.

Мама Зарина

Фото: Мама Зарина.___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Все семь дней, что шли поиски детей, Зарина Назимова почти не спала. В личном блоге она делилась информацией о ходе поиске: «Я не сдаюсь. В первые трое суток я вообще не спала, сейчас удается поспать всего по два часа. Все остальное время я посвящают поискам своих детей. Я продолжаю бороться за них и буду это делать столько, сколько потребуется».

31 июля женщина опубликовала лишь одно сообщение на черном фоне: «Суки! Убили моих детей!»

Фото: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Реакция посольства России

Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и наказание виновных.

«К нам поступила информация, что подозреваемые задержаны, они сознались в том, что мотивом этого преступления была кража мотоцикла. Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание», - высказался заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

Кроме того, он добавил, что матери погибших детей Зарине окажут необходимое содействие. В чем оно заключается – не уточняется.

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