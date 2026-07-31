Видео: полиция Таиланда.

Расследование резонансного исчезновения 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени получило страшное развитие. Задержанные по подозрению в похищении Тхан (Понг) Кэрдтхонг и Тхонг в пятницу, 31 июля, во время допроса дали признательные показания. Они признались в убийстве ребят.

Первоначальным мотивом преступников было не расправа, а кража мотоцикла — они планировали похитить байк, на котором передвигались россияне. Однако преступление пошло по незапланированному сценарию: брат и сестра отказались отдавать мотоцикл.

Как сообщают следственные органы со слов обвиняемых, подозреваемые застрелили Рому из огнестрельного оружия на месте, а Диану забили до смерти.

Видео: полиция Таиланда.

Для сокрытия следов преступления тела погибших были вывезены с места трагедии. Подозреваемые тайно захоронили их в безлюдном лесу в районе горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури.

Чтобы избавиться от главной улики, мотоцикл потерпевших разобрали на части, после чего детали байка закопали в землю неподалеку от места захоронения. После этого Пхонг и Тонг попытались сбежать от преследования, но были пойманы. Преступники переоделись в форму полицейских.

Напомним, 22-летняя Диана и 17-летний Рома пропали при невыясненных обстоятельствах в курортном городе Паттайя в ночь на 26 июля. В ходе масштабных поисковых мероприятий полицейские Таиланда обнаружили возле заброшенного кладбища разобранный и спрятанный под землей мотоцикл, идентифицированный как принадлежавший пропавшим молодым людям. На данный момент это является ключевой материальной уликой.

В настоящее время комплексная поисково-спасательная операция продолжается. Тайская полиция совместно с криминалистами ведет активный розыск мест захоронения жертв, чтобы передать останки российским властям для проведения судебно-медицинской экспертизы. Хроника исчезновения брата и сестры из Тюменской области - читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что Тхану Кэттхонг (он же Понг) — рецидивист, недавно освободившийся из тюрьмы. Родственники Понга описали его как вспыльчивого человека. Жена одного из подозреваемых в интервью тайскому телеканалу сообщила, что Понг — «психически нестабильный наркоман, недавно вышедший из тюрьмы». Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.