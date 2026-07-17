Фото: администрация Тюмени.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назвал причину затопления города в этом году. По мнению главы областного центра, ливневые канализации – не залог спасения улиц и дорожных магистралей от потопа из-за того количества осадков, которые прошли в Тюмени за последний месяц. Согласно данным метеорологов, двухмесячная норма осадков выпала в городе с начала лета в 2026 году.

«С конца мая в Тюмени выпало осадков равное двухмесячной норме. Плохо это или хорошо? Мы подходим к периоду поднятия грунтовых вод. Чтобы преодолеть его, нужно готовиться и понимать слабые места. Для этого была создана комиссия, которая оценивает слабые места города, работает с управляющими компаниями, где-то с собственниками частных домовладений. Мы сформировали резерв необходимого оборудования для откачки дождевой воды. К сожалению, залповые дожди не всегда дают возможность вовремя устранить последствия непрекращающихся осадков», - заявил Максим Афанасьев в интервью тюменскому телеканалу.

Специалисты администрации также акцентировали внимание на подтоплении территорий с жилыми застройками. Глава города отметил, что ранее при аналогичном количестве осадков ЖК так «не тонули». Эксперты тюменской мэрии совместно с учеными изучают причины подъема грунтовых вод в регионе.

«У многих садоводов урожай подтоплен и уровень воды в Туре начал подниматься, за три дня река поднялась на 40 сантиметров, за сутки на 14 сантиметров. Но мы считаем, что тюменские дамбы выдержат…Также продолжаем мониторить ситуацию с паводком, идет сбор информации, когда будет достигнута отметка уровня воды в 800 см, приступим к ежедневному информированию населения в социальных сетях», - подчеркнул мэр в ходе беседы с журналистом.

Что касается жалоб на работу ливневок, Максим Афанасьев предложил горожанам провести эксперимент в бытовых условиях, а именно включить кран и посмотреть за сколько минут или секунд вода уйдет в канализацию.

«Десятиминутный залповый дождь иногда перекрывает трубопроводы и канализации, которые рассчитаны на нормативные ГОСТЫ приема воды. Возможно, будут пересмотрены технические решения совместно с федеральными властями. Мы стали свидетелями такой ситуации не только в Тюмени, а во всем Уральском Федеральном округе. Цикл погодных явлений подтолкнёт цивилизацию к пересмотру технических решений», - считает мэр города.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени из-за проливных дождей затопило нижние ярусы набережной Туры, бесплатный пляж на озере Круглое оказался закрыт из-за подтоплений ближайших территорий. Прошедшие 15 и 16 июля осадки в областном центре привели к коммунальным катастрофам по всему городу. Район Парфеново ушел под воду, а урожай дачников в тюменских СНТ оказался под угрозой в этом году. Подробности – в нашем материале.

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