Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени прогнозируют второе за год масштабное половодье. Власти города заверяют, что ситуация находится под полным контролем. По данным Тюменского гидрометцентра, из-за продолжающихся дождей уровень воды в Туре постоянно растет. На сегодняшний день он составляет 683 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на 14 сантиметров, а за трое суток — на 33 сантиметра. Что известно о паводке в Тюменской области: где топит, когда ждать пика и советы по спасению от МЧС.

Когда ожидается вторая волна паводка в Тюменской области?

Директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц сообщил, что пик второго паводка ожидается 20–21 июля и может достичь отметки в 760–780 сантиметров.

Фото: администрация Тюмени.

«Мы полностью готовы к такому развитию событий: высота защитных дамб в городе превышает этот показатель», — подчеркнул чиновник.

Для обеспечения безопасности накануне прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС. Городские службы актуализируют списки жителей подтопляемых территорий: улицы Томская, Верещагина, Береговая, СНТ «Родничок», уточняют количество людей и домашних животных для возможной эвакуации. Подготовлены пункты временного размещения вместимостью более 30 тысяч человек.

Где паводок топит территории в Тюменской области?

Поскольку озеро Круглое связано с Турой, его также затапливает. В связи с этим городской пляж 14 июля был закрыт до отступления воды. Жителям рекомендуют собрать «тревожные чемоданчики» и поднять имущество на верхние этажи.

«Территории улиц Томской, Верещагина, Береговой, СНТ «Родничок» подвержены подтоплению в первую очередь. Рекомендуем тюменцам не паниковать, собрать «тревожный чемоданчик» с важными документами и необходимыми лекарствами, следовать указаниям ответственных за безопасность служб, позаботиться о своём здоровье и благополучии, в том числе поднять вещи на чердаки или верхние этажи и заранее рассмотреть варианты размещения домашних животных», - подчеркнул директор департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Виталий Флянц.

Фото: администрация Тюмени.

Бесплатный пляж на озере Круглое затопило накануне, 14 июля. Отдыхающие оказались в растерянности: уровень воды поднялся так высоко, что подъехать к берегу стало невозможно.

Также под Тюменью в плену большой воды оказался район Парфеново. Вода пошла по частному сектору. Погибли многолетние деревья, все насаждения плодовых и часть дачного урожая. Жители прикрепили фотографии с затопленными улицами и хозяйственными постройками к посту в соцсетях. Власти назвали вероятные причины потопа. Ими оказались в том числе выявленные нарушения при проведении водоотведения в дачном поселке вследствие засыпания придорожных канав владельцами смежных домовладений и земельных участков, а также размещение домов ниже отметки среднемноголетнего уровня грунтовых вод.

Что делать при наводнении?

Спасатели Главного управления МЧС России представили советы первой необходимости при наводнении. Если вы услышали сигнал об угрозе:

- Включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная информация;

- В установленном порядке выходите из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности;

- Сообщите соседям и близким людям, находящимся в зоне явления, об угрозе; подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, 2-3 суточный запас непортящихся продуктов питания, постельное белье и туалетные принадлежности, по возможности комплект верхней одежды и обувь;

- Перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место (чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, антресоли);

- Выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.

- Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей;

- Покиньте дом и следуйте на эвакуационный пункт.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

В экстренной ситуации тюменцы могут звонить по телефону 112.

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