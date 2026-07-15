Фото: группа ЧП Тюмень, ВК.

В Тюмени района Парфеново затопило канализационными стоками и дождями. Вода пошла по частному сектору. Погибли многолетние деревья, все насаждения плодовых и часть дачного урожая. Об инциденте днём 15 июля сообщили в паблике «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Жители прикрепили фотографии с затопленными улицами и хозяйственными постройками.

«Уплыл район Парфёново…Пенсионеры, молодые семьи с грудничками на руках остались без крыши над головой, вода зашла в дома. Более 200 участков пострадало, никто не реагирует на наши письма! Жители района обратились в Управу ЦАО, были получены обещания по откачке, но реальной помощи мы не увидели. Вода прибывает каждый день! Каналы, которые должны отводить воду из района заросли, заилены, забиты мусором, а также частично насыпаны при ремонте дороги, который был несколько лет назад…», - сказано в посте.

Для откачки воды представители городской администрации привлекали мотопомпы и АСС. Специалисты обследовали улицы Комиссаржевскую и Доронина.

Фото: группа ЧП Тюмень, ВК.

«Комплекс мероприятий по водопонижению в районе Парфенова продолжается. Специалисты Управы обследовали улицы Комиссаржевскую и Доронина.Определены места для очистки и углубления канав. Установлены нарушения: стройматериал складывают прямо в водоотводы у домов 43а, 53в на улице Доронина и дома 49 на улице Комиссаржевской. Работы по расчистке стартовали 4 июля. Просим собственников заранее убрать мусор. Контроль ежедневный», - прокомментировали в тюменской мэрии.

По мнению экспертов, объективными причинами подтопления района Парфеново в выявленных случаях являются нарушенное водоотведение вследствие засыпания придорожных канав владельцами смежных домовладений и земельных участков и размещение домов ниже отметки среднемноголетнего уровня грунтовых вод в поселке.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев анонсировал поправки в закон об административной ответственности для тех, кто перекрывает дренажные системы, и пообещал субсидии подтопляемым СНТ.

Ситуация находится на контроле Следственного комитета РФ — председатель Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан.

Напомним, июнь 2026 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Тюмени. За месяц в городе выпало 158 мм осадков — это в 2,5 раза превышает климатическую норму и побивает прежний рекорд июня 1974 года. Синоптик пояснил для наглядности: 1 мм осадков равен 1 литру воды на квадратный метр поверхности. Таким образом, каждый метр тюменской земли впитал 158 литров влаги. Метеоролог связал ненастье с установлением циклона над Уралом, который создал зону нестабильности между теплом Сибири и холодом европейской части России. В июле осадки в Тюмени и области продолжились. Например, вчера стало известно, что власти закрыли бесплатный пляж на озере Круглое из-за паводка.

Ранее мы рассказывали о том, что уровень воды в Туре продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды этого лета. За сутки река поднялась на 10 сантиметров и достигла отметки в 660 сантиметров. До опасной черты в 850 сантиметров Тюмени осталось еще 190 сантиметров подъема. Вода начала активно прибывать еще на прошлой неделе, тогда суточный прирост составлял девять сантиметров.

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