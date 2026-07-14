Фото: администрация Тюмени.

Бесплатный пляж на озере Круглом в Тюмени оказался затоплен. Вода из-за аномального паводка залила парковку, хозяйственные постройки и территорию туалета 14 июля, рассказывают посетители в приложении «2Гис».

Отдыхающие оказались в растерянности: уровень воды поднялся так высоко, что подъехать к берегу стало невозможно. Причиной подтопления стал резкий подъем уровня воды в реке Тура, которая несколько лет подряд мелела.

Поскольку озеро Круглое питается водами реки, его зеркало также начало стремительно расти. По мнению гидрологов, период маловодья завершился, и русло снова наполняется: даже в середине июля вода продолжает прибывать.

Несмотря на потоп, сам пляж остается популярным местом отдыха горожан в жару. Администрация Ленинского округа следит за порядком: установлены дополнительные урны, ежедневно проводится уборка песка и проверка буйков спасателями. В ближайшее время планируется монтаж новых кабинок для переодевания.

«Однако стоит помнить, что порядок в зоне отдыха — наша общая задача. Посетителям необходимо бережно относиться к чистоте пляжа, выбрасывать мусор в специально отведенные места и уважать правила отдыха. Так территория останется уютной и комфортной для всех», - уточнили в тюменской мэрии.

Ранее мы рассказывали о том, что уровень воды в Туре продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды этого лета. За сутки река поднялась на 10 сантиметров и достигла отметки в 660 сантиметров. До опасной черты в 850 сантиметров Тюмени осталось еще 190 сантиметров подъема, считают гидрологи. Вода начала активно прибывать еще на прошлой неделе, тогда суточный прирост составлял девять сантиметров. Такой аномальный летний паводок сложился из-за редкого совпадения факторов: переувлажненной после снежной зимы почвы, рекордных майских и июньских ливней, а также переполненных болот в низовьях бассейна, которые сейчас сбрасывают лишнюю воду прямо в русло реки. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.