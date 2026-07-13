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НовостиОбщество13 июля 2026 5:57

Аномальный паводок на Туре летом 2026 года: почему река в Тюмени растет по 10 см в день

Река Тура ставит рекорды: за сутки вода в центре Тюмени поднялась на 10 см
Серафима Краснова
Река Тура ставит рекорды: за сутки вода в центре Тюмени поднялась на 10 см.

Река Тура ставит рекорды: за сутки вода в центре Тюмени поднялась на 10 см.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в Туре продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды этого лета. За последние сутки река поднялась еще на 10 сантиметров и достигла отметки в 660 сантиметров. Об этом сообщает специализированный чат-бот «Паводок.Инфо».

«До опасной черты в 850 сантиметров Тюмени осталось еще 190 сантиметров подъема», — говорится в сообщении бота.

Напомним, вода начала активно прибывать еще на прошлой неделе, тогда суточный прирост составлял девять сантиметров. Такой аномальный летний паводок сложился из-за редкого совпадения факторов: переувлажненной после снежной зимы почвы, рекордных майских и июньских ливней, а также переполненных болот в низовьях бассейна, которые сейчас сбрасывают лишнюю воду прямо в русло реки.

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