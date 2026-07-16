Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени утром, 16 июля, снова прошел сильный ливень, который за считанные минуты превратил улицы города в реки. Дождь застал врасплох не только пешеходов, спешащих на работу, но и водителей — некоторые машины внезапно глохли посреди глубоких луж размером с небольшое озеро.

Асфальт ушел под воду на некоторых улицах областного центра. Настоящие потопы были замечены сразу на нескольких участках обновленной Широтной улицы. Кроме того, вода начала заходить в салоны общественного транспорта на улице Пермякова, люди опубликованы страшные кадры в соцсетях. Пассажиры буквально по щиколотку в воде едут на работы. Самая большая водная преграда образовалась у путепровода через железнодорожные пути также в районе Пермякова.

Кроме того, дождь серьезно размыл мост возле Червишевской развязки. Ливневая вода медленно размывает грунт под ним, из-за чего конструкция путепровода может пострадать, считают тюменцы.

Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

Напомним, синоптики предупреждали горожан о надвигающихся грозах. Дождливая погода, судя по их прогнозам, сохранится в областной столице еще несколько дней.

Так, до конца текущей недели в Тюмени в целом сохранится дождливая погода. До 20 июля в городе выпадет почти 45 миллиметров осадков. Один миллиметр осадков равен одному литру воды на квадратный метр.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за обильных осадков городские власти ожидают вторую волну паводка в июле. А некоторые жители Тюмени уже сейчас не могут выйти из своих домов из-за разлившейся Туры. Директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц заявил, что пик второго паводка ожидается в областном центре 20–21 июля и может достичь отметки в 760–780 сантиметров.

Для эвакуации населения в Тюмени подготовлены пункты временного размещения с вместимостью свыше 30 тысяч человек. Бесплатный пляж возле озера Круглое затопило из-за разлива Туры. Власти временно закрыли общественное пространство для посетителей. Под Тюменью в плену большой воды оказался район Парфеново. Вода пошла по частному сектору. Погибли многолетние деревья, все насаждения плодовых и часть дачного урожая. Жители прикрепили фотографии с затопленными улицами и хозяйственными постройками к посту в соцсетях.

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