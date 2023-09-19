«Нарастили бочки на яблочках!»: в тверском заповеднике показали новые кадры с медвежатами-сиротами из Тюмени

Медвежата ведут себя, как настоящие дети. Фото: скриншот видео

Душещипательная история произошла с тремя маленькими медвежатами из Тюменской области. Косолапых нашли в Вагайском районе люди. Животные были заметно истощены, голодны и одиноки. Мамы-медведицы рядом с ними не было. Лесники предположили, что она могла быть убита охотниками.

Вот такими Лайма, Ермак и Тайга были, когда приехали в центр. Фото: центр спасения медвежат-сирот

Малыши преодолели большой путь, были накормлены и отправлены в реабилитационный центр спасения медвежат-сирот. Там им оказывают необходимую помощь, лечат, ставят прививки, но при этом не приучают к человеку. Специалисты планируют косолапых через какое-то время выпустить в естественную среду обитания, а пока же малыши наслаждаются комфортными условиями, крепнут и набираются сил.

А вот такими стали через несколько месяцев. Фото: центр спасения медвежат-сирот

В центре спасения медвежат-сирот «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказали, что малыши активничают. Ведут себя, как настоящие дети. Балуются, играют, резвятся и за обе щеки с удовольствием уплетают яблоки.

– Вот вы удивляетесь, как можно на яблоках набрать вес? А ведь это очень просто! Их есть нужно лежа! Да и просто надо лежать как можно больше, что и демонстрируют наши подопечные, – говорят в центре.

Одна из девочек в медвежьей тройне ведет себя особенно активно и часто не дает своему брату и сестре спать или просто валяться на солнце. Ермак, Тайга и Лайма – как настоящие дети, предпочитают резвиться и много есть. Они находятся в постоянном движении, часто проявляют интерес к окружающим деревьям, листве и даже фотокамерам, которые наблюдают за малышами в их естественной среде обитания.