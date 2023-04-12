Трех найденных в Вагайском районе медвежат передадут в реабилитационный центр в другом городе

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Троих медвежат, которых нашли в селе Дубровное Вагайского района без матери, вывезут из Тюменской области. Малышей отправят в специальный реабилитационный центр, который находится в другом городе. Там зверята будут под пристальным контролем ветеринаров и других специалистов.

Через некоторое время малышей вернут в свою среду обитания, сообщили в пресс-службе Госохотдепартаменте Тюменской области. Специалисты предполагают, что медвежатам нужно ограничить общение с людьми, чтобы они смогли потом социализироваться в своей звериной среде.

Напомним, малышам, которые вышли к людям из леса, нет еще и года. Они совсем маленькие и пока нуждаются в помощи.