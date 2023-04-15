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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:16

Сегодня спасенные в Вагайском районе медвежата Ермак, Тайга и Лайма отправились в реабилитационный центр Твери

Уже подготовлены необходимые документы для малышей
Источник:kp.ru
Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Сегодня спасенных в Вагайском районе голодных медвежат, которых назвали Ермак, Тайга и Лайма отправили в длительное путешествие в Центр спасения медвежат-сирот.

- Там им предстоит пройти период адаптации к дикой природе, самим научиться добывать пищу. Затем медвежата вернутся на малую Родину, - сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Специалисты отдельную благодарность выразили семье Пажетновых и центру спасения зверей, который расположен в Тверской области, а также правительству региона. Уже подготовлены необходимые документы для малышей, скоро они попадут в заботливые руки врачей и волонтеров.

Добавим, после передачи их в медицинский центр сотрудники департамента расскажут более подробно о месте содержания медвежат и программе реабилитации.