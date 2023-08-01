В реабилитационном центре для медвежат-сирот из Тюменской области построили дамбы из-за засухи

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Найденные в Вагайском районе медвежата уже три месяца живут в реабилитационном центре спасения медвежат-сирот. Малыши уже преодолели различные бытовые неурядицы: ссоры из-за мисок с едой, длительное путешествие из одного региона в другой, знакомство с другими сородичами и даже засуху. Сотрудники Центра, который работает в Торопецком районе рассказали, как они помогали своим подопечным переживать аномальную жару.

Нынешнее лето выдалось сухим и жарким не только на Урале, но в Центральной части нашей страны и конечно в Сибири. В лесных вольерах у медвежат всегда есть естественные источники воды – болотца и ручьи, где мохнатая команда и пьет, и купается, а также играет с большим удовольствием, рассказывают биологи.

- Всем живым существам нужна вода, и медвежьему народу, конечно же, тоже! Этот год у нас выдался очень засушливым. С момента, как сошел снег (а было его много!) дождей не было практически до конца июня – то есть у нас стояла абсолютная засуха. Этот природный катаклизм, конечно же, коснулся и медвежьих владений – ручьи и болотца начали стремительно усыхать, - пояснили волонтеры.

Сотрудники центра не могли оставить косолапых малышей без жизненно необходимой воды. Улучая моменты, когда медвежата находились в дальних углах вольеров, биологи начали возводить дамбы, позволяющие набрать и удержать воду, а также возить воду в вольеры в больших количествах, чтобы спасти медвежат от жажды.

- Наши инженерные сооружения «сработали – в вольерах не было ни дня без воды, и засуха медвежат не коснулась! Сейчас, к счастью, периодически идут дожди, пополняя водные запасы, но и мы продолжаем следить за ее уровнем и, в случае необходимости, подвозим воду в вольеры, - рассказали сотрудники Центра.

Медвежата из Тюменской области Ермак, Тайга и Лайма за три месяца выросли почти в два раза, их уже и не узнать. Косолапых привезли из Тюмени в апреле 2023 года. Они вышли к людям совершенно обезвоженные, голодные и осиротевшие. Их маму, предположили егеря, убили. Когда зверята окрепнут, то отправятся в родные леса – в самостоятельную взрослую жизнь.

Ранее мы рассказывали, как живут найденные на свалке в Тюменской области медвежата-тройняшки. Малыши постоянно валяются в опилках, а иногда дерутся за миску еды. Одна из девочек в медвежьей тройне ведет себя особенно активно и часто не дает своему брату и сестре спать или просто валяться на солнце. Ермак, Тайга и Лайма – как настоящие дети, предпочитают резвиться и много есть. Они находятся в постоянном движении, часто проявляют интерес к окружающим деревьям, листве и даже фотокамерам, которые наблюдают за малышами в их естественной среде обитания.