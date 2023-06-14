Валяются в опилках и дерутся за миску еды: как живут найденные на свалке в Тюменской области медвежата-тройняшки

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Тверские зоологи реабилитационного Центра спасения медвежат-сирот рассказали, как живут малыши-тройняшки из Тюменской области. Видеокадры повседневной жизни медвежат опубликовали в официальной группе организации. Ермак, Тайга и Лайма живут в реабилитационном центре почти два месяца, они ладят между собой, но иногда девочки капризничают во время еды, отбирая пропитание у Ермака.

Именно поэтому у малюток мисок больше трех – чтобы было меньше потасовок. На видеокадрах, представленных тверским центром, видно, как один из медвежат извалялся в опилках. Сотрудники учреждения сравнили малютку с Винни-Пухом, у которого опилки не внутри, а снаружи.

– Опилки и сено используются нами в качестве подстилки, впитывающей результаты жизнедеятельности медвежат, и регулярная ее замена позволяет поддерживать чистоту в медвежьих апартаментах, а чистота, как известно, – залог здоровья! Медвежья тройня из Тюменской области весьма комфортно и беззаботно себя чувствуют: играют, едят, спят, носятся, лазают по деревьям – все, как и должно быть у настоящих медведей, – сообщают зоологи.

Одна из девочек в медвежьей тройне ведет себя особенно активно и часто не дает своему брату и сестре спать или просто валяться на солнце. Ермак, Тайга и Лайма – как настоящие дети, предпочитают резвиться и много есть. Они находятся в постоянном движении, часто проявляют интерес к окружающим деревьям, листве и даже фотокамерам, которые наблюдают за малышами в их естественной среде обитания.

Напомним, тройню привезли из Тюменской области в тверской центр в начале апреля 2023 года. Голодных малюток нашли рабочие в селе Дубровое. Они находились на свалке, где, судя по всему, искали пищу. Через некоторое время малышей вернут в свою среду обитания, сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области. Специалисты предполагают, что медвежатам нужно ограничить общение с людьми, чтобы они смогли в будущем социализироваться в своей природной среде.

Медвежатам нет еще и года, они совсем маленькие и пока нуждаются в помощи.