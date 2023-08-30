Ведут себя прилично: в тверском заповеднике показали, как подросли медвежата-сироты Ермак, Тайга и Лайма

Медвежата немного подросли. Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Подросших медвежат-сирот из Тюменской области – Ермак, Тайга и Лайма – показали в тверском центре спасения для медвежат. Ученые показали, как выглядят малыши и рассказали об их жизни.

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Пятимесячные медвежата сразу же освоили территорию внутри вольера и с удовольствием приняли водные процедуры в подготовленном для них маленьком проточном водоеме. Также они активно копали землю и принюхиваться к окружившим запахам леса.

– Сегодня представляем к вашему вниманию портреты медвежат из Тюменской области – Ермак, Тайга и Лайма! Помните, какими они были крохами? И насколько они были меньше медвежат из Большой десятки, – поделились сотрудники центра.

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Они добавили, что медвежата-сироты Ермак, Тайга и Лайма не дрались с другом и другом и в целом вообще не проявляли никакой агрессии. Малыши сразу стали держаться вместе. Иногда у них бывали потасовки, но они были больше похожи на игру или валяния. Зачастую «ссоры» между подросшими зверятами происходили из-за миски с едой, но сотрудники центра решили этот вопрос, предоставив наглым девчонкам из тройни дополнительные миски.

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

В ближайшее время специалистам заповедника предстоит масштабная работа по реабилитации малышей-сирот. Задача ученых не только вырастить медвежат, но и сформировать у них правильное поведение для того, чтобы в будущем они могли самостоятельно жить в дикой природе. Когда медвежата подрастут, их вернут на Родину, в тюменские леса, где они уже будут существовать без участия людей.

Ранее мы подробно рассказывали о судьбе этой тройни. Голодные медвежата вышли к людям из леса в небольшой деревне Дубровное в Вагайском районе. Три плачущих малыша жалобно ревели и буквально облепили людей, которые пришли им на помощь. Зверей нашли неподалеку от деревни на свалке, где, по всей видимости, медвежата пытались искать еду. Мамы рядом с малышами не было. Лесники предположили, что ее могли убить охотники. В областном Госохотдепартаменте сообщили, что медвежатам нет и года.

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Зверят отправили в реабилитационный центр, где они прошли полный курс вакцинации и были накормлены. Их поместили в естественную для них среду обитания, чтобы малыши не привыкали к людям. В центре они провели уже больше четырех месяцев. За это время медвежата-сироты подросли в два раза, их аппетит и размеры увеличились. Скоро они станут настоящими хозяевами леса.