А может, все-таки дом? Какие объекты ИЖС и по каким ипотечным программам доступны тюменцам

Фото: Кира Санникова

Что нужно для комфортного проживания среднестатистической семье? Как минимум по комнате на человека, если мы говорим про двух родителей и двух детей, большая кухня-гостиная, гардеробная и по возможности два санузла. Еще бы не помешала теплая лоджия или балкон, чтобы было где разгуляться домашним питомцам, а также складировать зимние шины, велосипеды и прочую бытовую и хозяйственную утварь.

Современные планировки в многоквартирных домах всё чаще соответствуют этим запросам. Застройщики то и дело заявляют новые форматы жилой площади: мастер-спальни с отдельным санузлом, комнаты с просторными гардеробными и приватными балконами, кладовые и так далее.

Но и цены на такие квартиры – большей квадратуры и комфортности – сегодня, прямо скажем, кусаются. Более того, за последний год они фактически сравнялись со стоимостью домов площадью 100 – 120 квадратов. А ведь там и те же отдельные комнаты для каждого члена семьи, и просторная веранда. Плюс свое парковочное место и газон или, если захочется, грядки и небольшой палисадник. Есть над чем задуматься.

О возросшем интересе к ИЖС свидетельствует и статистика Сбера. Если во втором полугодии 2022 года его доля в общем объеме ипотеки равнялась 3-4%, то к июню 2023-го этот показатель вырос практически до 8%, а по итогам года, согласно прогнозам экспертов, может достигнуть 10,7%.

По мнению аналитиков сервиса недвижимости Домклик, на оживление спроса в значительной степени повлияло распространение льготной ипотеки на ИЖС.

Фото: Shutterstock

К слову, Тюменская область за июнь 2023 года вошла в топ-10 регионов по количеству выданных льготных кредитов, заняв пятое место. Чаще всего наши земляки оформляли «Ипотеку с господдержкой» и «Семейную», причем поклонников у них оказалось практически поровну – около 22%. Напомним, что по каждой из этих программ можно купить хоть квартиру в новостройке, хоть отдельный дом. Ну, или взять землю и построить его самостоятельно или с подрядчиком.

Рынок познается в сравнении

Итак, приценимся к вариантам на тюменском рынке недвижимости и посмотрим, реально ли купить «дом мечты» для семьи по цене большой квартиры, по выгодной цене и с привлекательной ипотечной ставкой.

Судя по базе объявлений Домклик, в Тюмени этим летом продается около трех тысяч трехкомнатных квартир в новостройках. Стоимость за 80 – 100 квадратов стартует от 8 млн рублей. При этом вариантов с ближайшим сроком сдачи домов либо уже введенных в эксплуатацию крайне мало. Львиная доля предложений – это многоквартирники, которые планируют достроить в 2024/25 годах.

С домами ситуация иная. Если вбить конкретные параметры – площадь дома от 80 до 100 квадратных метров, таких вариантов на рынке Тюмени представлено около тысячи. Правда, в нашу подборку попало и вторичное жилье, и коттеджные новостройки, а именно их можно купить по льготным ипотечным программам. Но даже если отсеять варианты от собственников, выбор все равно достаточно богатый.

В среднем стоимость объектов в улучшенной черновой отделке стартует от 6 млн рублей. Это дом с тремя спальнями, кухней-гостиной, санузлом и участком от 4 до 6 соток. При этом есть вариант за 8 – 10 миллионов, где сделан полный ремонт, – заезжай и живи. На ценовой диапазон влияют и другие параметры – удаленность от центра города, инфраструктура, расположение в закрытом коттеджном поселке, площадь участка и другие.

Фото: Кира Санникова

Почти в каждом объявлении есть и подсказка для потенциального покупателя, под какую ипотечную программу подходит тот или иной объект. Пример типичного объявления: «Дом подходит под «Господдержку» и «Семейную ипотеку», ставка от 5,3%». Часто встречаются напоминания о скидках по ипотеке, которые можно получить, приобретая жилье на Домклик, – 0,3 или 0,7%.

Выбираем ипотеку

Купить новый дом у юридического лица в Тюмени можно сразу по трем льготным программам:

1. «IT-ипотека» – для сотрудников аккредитованных Минцифры компаний. Ставки в Сбере от 4,1%, первоначальный взнос – от 15%.

2. «Семейная ипотека» – подходит семьям с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка в Сбере – от 5,4%, первоначальный взнос – те же 15%.

3. «Ипотека с господдержкой» – подходит практически всем, в том смысле, что каких-то особых требований к составу семьи или месту работы здесь нет. Взнос – такой же, от 15%, ставка в Сбере – от 7,4%.

Узнать все подробности этих программ можно здесь.

Обратите внимание, что все упомянутые ставки действуют именно сейчас: в июле Сбер снизил «проценты» по льготной ипотеке, и пока объявлено, что эта акция в силе до конца августа. Так что, если в планах есть покупка недвижимости, стоит поторопиться.

Фото: Кира Санникова

Те же три программы позволят взять кредит и на строительство дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка. Ставки в этом случае будут даже чуть ниже: «Семейная ипотека» – от 5,3%, «Господдержка» – от 7,3%, а вот айтишная ипотека без перемен: минимальная ставка – 4,1%.

В Сбере доступна и базовая программа на строительство дома. Она подойдет тем, кто по каким-то причинам не может воспользоваться ни одной из льготных программ или хочет взять более крупную сумму – до 100 млн рублей. Ставка по ней начинается от 10,9% годовых.

А если приглянулся частный дом, который не подпадает под категорию «новостройка»? Тогда оформляем ипотеку на вторичку – условия те же, что при покупке квартир: ставка в Сбере – от 10,9%, первоначальный взнос – от 10% (он тоже снижен этим летом!).

Резюмируем. Выбор частных домов в Тюмени есть. И, судя по нашему небольшому исследованию, при определенных параметрах сравнения (площади и т. п.) он может оказаться даже богаче, чем ассортимент квартир в новостройках. Что касается финансового вопроса, то дома, что «вторичные», что новые, часто выигрывают в стоимости, оказываются доступнее. Кстати, это хороший аргумент в пользу того, чтобы присмотреться даже к коттеджам от собственников. Да, льготную ипотеку на них не дадут, но за счет разницы в цене платежи по ипотеке могут получиться точно такими же, как при «Господдержке», например. Просчитать все варианты (а это точно не помешает) поможет ипотечный калькулятор.

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