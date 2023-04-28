Учеба, хорошая работа и комфортная пенсия: почему в Тюмень едут на ПМЖ

Фото: Кира Санникова

Тюмень уже много лет остается одним из самых динамично развивающихся российских городов. Высокий уровень жизни, крепкая социальная и транспортная инфраструктура делают наш областной центр привлекательным для людей, переезжающих из других регионов.

По данным риелторов, на иногородних приходится порядка 35% сделок с недвижимостью. В Тюмени стремятся приобрести квадратные метры как жители ближайших городов области, так и приезжие из северных округов – Ямала и Югры, а также представители иных регионов РФ – Курганской области, Читы, Якутии.

До пенсии ипотеку закроем

В числе активных покупателей – жители северных территорий, которые начинают готовить теплое местечко для жизни на пенсии заранее. Такие клиенты охотно берут ипотеку даже без первоначального взноса, поскольку уверены в своих финансовых возможностях и понимают, что к моменту переезда, скорее всего, уже полностью погасят заём.

Среди данной группы потенциальных покупателей популярны квартиры средней площади – от 40 до 60 квадратов.

– Активно берут кредиты жители северных территорий предпенсионного возраста. Ипотеку сейчас дают вплоть до 75 лет. Северяне, которые живут и работают на Ямале и в Югре, понимают, что им надо на землю. Здоровье требует переезда в более благоприятный климат. Наш юг – Краснодарский край, Крым – им противопоказан из-за высоких температур. Поэтому Тюмень – оптимальное место, куда можно переехать, – отмечают риелторы.

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Интересно, что при выборе того или иного района – где брать квартиру в Тюмени, решающую роль играет «сарафанное радио», а именно отзывы знакомых и бывших коллег, кто уже обзавелся квадратными метрами в нашем городе. Среди лидеров – Ново-Патрушево, Тюменский район и МЖК.

– Недавно оформляла квартиру, и прямо запрос был на Ново-Патрушево, на несколько конкретных домов. Покупатели хотели взять квартиру рядом со своими знакомыми, – рассказывает риелтор.

Лучше платить за свое

Традиционно в Тюмень едет и большое количество абитуриентов с Севера. Родители будущих студентов уже давно поняли, что лучше сразу постараться купить свое жилье, поскольку большая часть ребят остается работать и строить дальнейшую жизнь именно здесь, да и родители со временем «подтягиваются». Только если раньше найти подходящий по квадратуре вариант было непросто, то сейчас выбор студий и небольших однокомнатных впечатляет.

– В этом году дочь поступает в тюменский вуз. Купили ей студию площадью 22 квадрата за 2,2 млн рублей. По платежам выходит 15 тысяч рублей в месяц. Считаю, что это более выгодный и приемлемый вариант, чем снимать квартиру с подружками, отдавать столько же, а то и больше за чужое жилье, – рассказывает Николай, отец абитуриентки.

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Выбор студий в Тюмени более чем широкий. Только на сервисе недвижимости Домклик от Сбера мы насчитали около 4 тысяч таких квартир – хоть в новостройках, хоть на вторичном рынке. Цены варьируются в зависмости от квадратуры, месторасположения ЖК, удаленности от центра города.

Выбираем квартиру онлайн

Несомненный плюс для иногородних (да и для самих тюменцев) в том, что «прицениться» к тому или варианту жилья сегодня можно удаленно. Необязательно приезжать на просмотры, да и сама сделка теперь может проходить максимально дистанционно и в короткие сроки.

В регионе реализуется программа, разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом «Ипотека за 24 часа». Она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. 92,2% договоров с использованием ипотечных средств регистрируются в течение одного дня.

Упрощены и межрегиональные неипотечные сделки Сбера, проводимые через сервис Домклик. Теперь покупателю и продавцу необязательно даже находиться в одном городе для оформления сделки: каждый может приехать для подписания документов в назначенное время в заранее оговоренный офис Сбера в своем городе. Специалисты банка, каждый в своем отделении, проверяют, что перед ними реальные участники сделки, после чего оформляют сделку.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какую ипотечную программу выбрать

О том, что ипотека остается одним из самых удобных и доступных инструментов приобретения жилья, говорят цифры. По количеству таких сделок Тюменская область традиционно находится в топ-10 регионов России. Так, в марте регион занял уверенную третью позицию, уступив только Москве и Московской области. Согласно данным сервиса Домклик, в Сбере было оформлено 4 888 ипотек на квартиры в нашем регионе.

Если говорить о структуре сделок (здесь также приводим статистику Сбера), то 19% приходится на ипотеку с господдержкой, 23% – на семейную ипотеку. Напомним, что базовая ставка по семейной ипотеке в 2023 году составляет 6% годовых, при этом условия конкретных банков могут отличаться, но только в выгодную для заёмщика сторону. Например, в СберБанке ставка от 5,3% годовых.

Ипотеку с господдержкой, вторую по популярности среди тюменцев, в том же Сбере можно оформить по ставке от 7,3%, при наличии 15% первоначального взноса, сроком на 30 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.

Что касается вторичного жилья, здесь ипотечные ставки стартуют от 10,9% (ставка Сбера). Зато покупателям не нужно ждать сдачи дома и вкладываться в ремонт.

Фото: Shutterstock

Предложений на рынке достаточно

По данным сервиса Домклик, на данный момент в Тюмени доступно более 14 тысяч предложений о покупке новостроек. Цены стартуют от 2,7 млн рублей за студию около 24 квадратов, со сроком сдачи во втором квартале 2025 года. Однокомнатная площадью 27,2 квадратных метра в домах примерно того же периода ввода обойдется в 3,1 млн рублей.

Вторички тоже хватает: более 22 000 объявлений в Тюмени.

Таким образом, на рынке недвижимости сейчас представлено довольно большое количество вариантов, приобрести которые можно с максимальной выгодой, подобрав оптимальный вариант ипотечной программы. И доступны они, конечно, не только тем, кто переезжает в Тюмень из других городов.

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