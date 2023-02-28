Ипотека остается главным драйвером развития рынка недвижимости в Тюменской области

Фото: Кира Санникова

2022 год оказался сложным для всех участников строительной отрасли: застройщиков, риелторов, банков и, конечно, покупателей жилья. Турбулентная экономическая ситуация одних заставила отложить новоселье, других, наоборот, подтолкнула как можно скорее инвестировать все, что есть, в недвижимость. Обстановку подогревали и разговоры об отмене льготной ипотеки. А что происходит на рынке сейчас и что делать тем, у кого назрел «квартирный вопрос»: покупать или ждать? Разбирались вместе с экспертами рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ИПОТЕКА ПРОДОЛЖАЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Несмотря на все сложности прошлого года, последний месяц 2022-го выдался оживленным для российского рынка ипотеки. По данным аналитиков Домклик, в декабре было заключено свыше 120 тысяч сделок – это на 5% больше, чем годом ранее.

Тюменская область не снижает позиций, как и прежде входя в тройку регионов – лидеров по оформлению ипотеки. Количество выдач в декабре составило 5,6 тысячи. По данному показателю регион уступил только Москве и Московской области.

Если говорить о распределении ипотеки по типам кредитов, в декабре 2022 года тюменцы чаще стремились получить заем на покупку вторичной недвижимости – 62,8%, новостройкам отдали предпочтение 32,9%. Еще 3,3% новоселов воспользовались программой кредитования под ИЖС.

Тюменская область также продемонстрировала почти рекордные темпы роста популярности ипотеки: по сравнению с декабрем 2021 года количество выданных жилищных займов выросло на 19%. По этому показателю нас опередил только Краснодар.

По мнению аналитиков, «ипотечному приросту» способствует не только стабильный приток переезжающих в регион людей, но и грамотное поведение девелоперов, а также широкое распространение новых инструментов стимулирования спроса.

Фото: Кира Санникова

ДЕФИЦИТА НОВОСТРОЕК НЕТ

Действительно, Тюмень продолжает динамичное развитие. На сегодняшний день на рынке недвижимости региона представлено свыше 50 застройщиков, возводится около 100 жилых комплексов. Это говорит о том, что город будет и дальше расширяться за счет новых игроков и новых предложений. Но стоит ли на этом фоне ждать понижения стоимости квадратного метра? Аналитики едины во мнении: нет. Цифры говорят сами за себя: в январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках составляла 104 тысячи рублей. Уже на конец года сумма выросла на 13 тысяч рублей и составила 117 тысяч рублей.

В таких условиях одним из ключевых драйверов развития рынка недвижимости региона остаются льготные ипотечные программы. Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина, льготная ипотека на новостройки с господдержкой продлена сразу на полтора года – до 1 июля 2024 года, хотя и с увеличением ставки до 8%.

– Льготная ипотека должна была завершиться в 2022 году. То, что ее продлили, да еще сразу на такой длительный срок, на самом деле дает хороший стимул строительной отрасли в реализации своих объектов, а также возможность планирования доходности ценообразования, – отмечают эксперты.

Кроме того, в этом году в России расширили условия «Семейной ипотеки». Теперь на нее могут претендовать не только родители малышей, но и семьи с двумя детьми до 18 лет. При этом ставка по кредиту осталась прежней – 6% годовых, а в Сбере «Семейную ипотеку» можно оформить от 5,3% годовых (строительство дома) и от 5,7% (на покупку дома или квартиры в новостройке).

Фото: Shutterstock

НОВОСТРОЙКИ В АССОРТИМЕНТЕ

На сегодняшний день на рынке новостроек Тюменской области, по данным сервиса Домклик, представлено более 13 тысяч предложений. Только в областном центре насчитывается почти 11 тысяч вариантов квартир в 84 жилых комплексах.

На том же сервисе Домклик потенциальные покупатели могут получить не только полную информацию по каждой новостройке, но и выбрать планировку, подыскать предложения с дополнительными скидками от застройщиков, а также рассчитать все параметры ипотеки на приглянувшуюся квартиру – от необходимого минимального дохода до размера ежемесячного платежа.

Цены на студии в новостройках Тюмени в начале 2023 года стартуют от 2,6 млн рублей, на однокомнатные квартиры – от 3 – 3,2 млн, на «двушки» – от 4,2 млн. Напомним, ставка по программе ипотеки с господдержкой в Сбере в этом году – от 7,7%, максимальная сумма, которую можно взять, в Тюмени составляет 6 млн рублей, а на руках нужно иметь средства для первоначального взноса (не менее 15% от стоимости жилья).

Фото: Кира Санникова

ВТОРИЧКА: УСТУПЧИВЫЕ ПРОДАВЦЫ

На вторичном рынке традиционно вариантов больше, почти в 2,5 раза – свыше 31 тысячи квартир, из них только по Тюмени – 23 300. Это статистика Домклик. Льготная ипотека, правда, на «жилье с пробегом», не распространяется. Зато у покупателей нашего региона есть неплохой шанс уломать собственников на скидку. В январе 2023 года Тюменская область заняла второе место в стране по уступчивости продавцов. Величина торга, на которую они чаще всего шли, составила почти 2%. Так что, если рассматриваете такой вариант недвижимости, смело торгуйтесь!

Источник. Домклик.

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто все еще раздумывает, стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость, необходимо учитывать, что с 1 мая 2023 Центробанк вводит меры против ипотеки с низкими ставками для защиты заемщиков и банков.

Что это означает на практике? Если совсем упрощенно – экстремально низких ставок от застройщиков («Ипотека под 0,1%»), которые часто сопровождались удорожанием квартир чуть ли не на треть, на рынке больше не будет. А многие другие льготные программы девелоперов приведут к некому стандарту.

Что касается традиционных ипотечных программ банков, здесь стоит учитывать будущее ключевой ставки: многие эксперты полагают, что в марте она может подрасти. А также любимый принцип ипотечников: «Раньше возьмешь (имеется в виду заем на квартиру) – раньше выплатишь».

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KEnbz