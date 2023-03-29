Интересных проектов на тюменском рынке «загородки» стало больше, но и цены подросли

Фото: Кира Санникова

Построить или купить загородный дом, создать свое место силы перестало быть недостижимой мечтой для жителей мегаполисов. Потребность в единении с природой, возможности укрыться от городской суеты отчетливо показала пандемия. Тогда жители густонаселенных территорий массово ринулись снимать и скупать загородные дома и коттеджи. Как показала практика, стоимость частного жилья для семьи из четырех-пяти человек оказалась вполне сопоставимой со стоимостью большой квартиры.

Спрос на загородные дома сохраняется на высоком уровне и сейчас. Хватает и предложений: общее число объявлений о продаже такой недвижимости в феврале 2023 года, по данным аналитиков Домклик, выросло на 29% по сравнению с началом марта 2022 года.

Оценив преимущества дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах, россияне продолжают демонстрировать стойкий интерес к приобретению жилья за чертой города. Подстегивает его и рост цен на новостройки. К примеру, трехкомнатная квартира площадью около 100 квадратов в Тюмени обойдется в 9 – 11 млн рублей, что вполне соответствует стоимости дома примерно той же площади.

Фото: Кира Санникова

Еще один важный фактор, увеличивающий спрос, – возможность построить или купить загородное жилье с использованием льготных ипотечных программ. В Сбере, например, ставки на покупку дома стартуют от 5,7% в «Семейной ипотеке» и от 7,7% – ипотеке с господдержкой. Правда, исполнить мечту «за копейки» вряд ли удастся.

– Какой получаем запрос сейчас от потенциальных покупателей домов? 40 процентов хотят уложиться в стоимость до 5 миллионов по господдержке. Но они не учитывают, что сильно в стоимости выросла земля, подорожали и услуги застройщиков. Меньший процент готов добавлять собственные средства и рассмотреть вариант до 7 миллионов рублей. На проекты до 9 миллионов приходится 5 процентов спроса, – рассказала, выступая на VI Градостроительном форуме-выставке, президент Объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Заметно выросли в цене и земельные участки. Так, в отдельных коттеджных поселках стоимость сотки достигает 350 тысяч, в ДНТ – 100 тысяч рублей.

Фото: Кира Санникова

Как и прежде, потенциальные покупатели хотят жить поближе к городу. Среди популярных направлений Тюмени – Московский тракт, Ирбитский, Ялуторовский. Активно развивается Велижанский тракт, там появилось много качественной земли, продолжает рост и Тобольский тракт. У покупателя есть возможность купить землю как у девелопера – из готовой нарезки, так и самостоятельно. К счастью, сегодня есть сервисы, которые могут помочь проверить тот или иной участок, разобраться, к какой категории он относится и можно ли на нем вообще возводить дом.

Интересно, что тюменцы перестали грезить о замках, больших коттеджах на 300 квадратов. Все чаще потенциальные покупатели (или заказчики строительства домов) отдают предпочтение площади 100 – 130 квадратных метров. Среди типовых объектов лидируют одноэтажные и двухэтажные дома на 120 – 130 квадратных метров. Отсюда складывается любопытная ситуация: купить загородный дом можно по цене квартиры в новостройке. Хотя цены на готовые дома в окрестностях Тюмени и выросли на 25 – 30% за последний год, квадратный метр дома по сравнению с квадратом квартиры обойдется дешевле примерно в два раза. Несомненным инвестиционным плюсом такого приобретения также становится земельный участок – ограниченный ресурс, который больше не производится, а стоимость его продолжает расти.

Кстати, правительство России планирует ввести еще одну меру, призванную упростить строительство частных домов: выдачу ипотеки на домокомплекты и их возведение на земельных участках.

Согласно данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в конце марта на рынке Тюменской области насчитывалось более 21 тысячи предложений о продаже домов. Из них 99% приходятся на город Тюмень и окрестности. Стоимость готового дома площадью 60 кв. метров 2022 года постройки стартует от 5 млн рублей. Цены на готовые дома (без ремонта) на 100 – 110 кв. метров того же года постройки начинаются от 6,7 млн рублей.

Фото: Кира Санникова

Участков в продаже – более 17 тысяч. Напомним, землю тоже можно приобрести в ипотеку. А если оформить ее (к займу на строительство или покупку дома это, кстати, тоже относится) через Домклик, можно получить скидку 0,3% от базовой ставки.

Еще один, довольно популярный сейчас формат загородной недвижимости, – таунхаусы. Этот вариант подойдет для тех, кто хотел бы большего уровня приватности, но не готов отказаться от развитой городской инфраструктуры. Таких предложений чуть больше 300. Объекты сконцентрированы в Тюмени и окрестностях. Разбег цен довольно большой – от 5 млн до 35 млн рублей в зависимости от квадратуры, расположения, класса жилья.

Добавим: только в ближайших окрестностях Тюмени сегодня насчитывается более 50 коттеджных поселков – разной концепции, с разными типами домов, инфраструктурой и, как следствие, широким диапазоном цен. Все это дает возможность горожанам выбрать подходящий по всем параметрам объект, а также подобрать удобные ипотечные программы, купив дом мечты на максимально выгодных условиях.

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