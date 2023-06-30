Заезжай и живи: как выгодно купить «вторичку» в Тюмени

Фото предоставлено героиней публикации

Переезд в новое жилье – это всегда хлопоты, хотя и приятные, но сопряженные со множеством эмоциональных и физических затрат. Не говоря уже о финансовых издержках, ведь до переезда в новостройку, например, нужно сделать ремонт. А если его приходится начинать со стадии «без отделки», придется основательно запастись деньгами, укрепить нервы и выработать командный голос для переговоров с мастерами.

И тут перед теми, кто решается на покупку недвижимости, встает закономерный вопрос: «А может, купить «вторичку»? Сделать небольшой косметический ремонт или вовсе ничего не менять, переехать и просто начинать обживаться на новом месте».

Сомнения вполне резонны. Да, с одной стороны, ставки по ипотеке на новостройки более привлекательны, с другой – квартиры на вторичном рынке часто продают не просто с ремонтом, а полностью меблированные, то есть не требующие дополнительных вложений.

К тому же сегодня есть способы получить интересные ипотечные предложения и на недвижимость «с пробегом».

– Долго раздумывала над покупкой своей квартиры. Откровенно говоря, не хотелось лезть в долгосрочную ипотеку. Да и мысли о глобальном ремонте в новостройке просто наводили панику. Но тут, пролистывая объявления о продаже однокомнатных квартир, увидела подходящий вариант и решила все-таки примерно прикинуть, потяну ли ипотеку и на каких условиях ее можно получить, – рассказывает тюменка Яна.

Фото: Shutterstock

К слову, за неимением большого количества свободного времени горожанка сразу решила обратиться в Сбербанк, где у нее открыт зарплатный проект, и там узнала, что даже на вторичное жилье можно получить хорошую ставку по ипотеке. При этом еще и сэкономить время на подготовке и оформлении сделки – с помощью сберовского сервиса недвижимости Домклик.

Арифметика простая и понятная: базовая ставка ипотеки на «вторичку» – 12,5%. Скидка в один процент дается зарплатным клиентам Сбера. Скидку в 0,3% можно получить за выбор недвижимости на Домклик, и еще одну такую же – за использование услуги «электронная регистрация сделки».

Итого получаем ставку от 10,9%, что уже неплохо для квартир на вторичном рынке. Но это не всё. Изучая варианты квартир на Домклик, Яна заметила, что у некоторых объявлений есть еще одна пометка – о дополнительной скидке в 0,7% от ставки. Подробнее об этой возможности сэкономить можно прочитать здесь. А если коротко, то чаще всего эту скидку предоставляют, если покупатель берет у банка более 6 миллионов рублей, при этом сам имеет первоначальный взнос в размере от 20% стоимости квартиры и приобретает недвижимость через Домклик. Яне такой вариант не подошел: квартиру она искала более бюджетную, но для тех, кто присматривает «двушки» и «трешки», полезное предложение.

Фото предоставлено героиней публикации

Зато наша героиня воспользовалась другой возможностью уменьшить расходы (и свой давний страх перед ипотекой) – услугой «Своя ставка». Яна внесла единовременный платеж и практически купила себе сниженный процент на всё время выплат по кредиту, в итоге ставка составила 9,9%.

– Поскольку рабочий график плотный, свободного времени особенно нет, чтобы постоянно ездить на встречу с ипотечным менеджером и продавцом, то выбрали вариант сделать всё онлайн. К счастью, предыдущий владелец недвижимости тоже активно приветствовал возможность провести всё удаленно, и мы приступили к оформлению сделки через Домклик, – поделилась своим опытом покупки квартиры Яна.

Она добавила, что за всё время лишь раз или два съездила в офис банка. Второй раз, уже после сделки, – за выпиской из ЕГРН, хотя и ее можно было заказать онлайн, но девушке просто хотелось «подержать ее в руках». С учетом первоначального взноса, довольно выгодной ставки, ежемесячный платеж вышел тоже вполне приемлемый.

– В принципе, всё прошло достаточно быстро: и сама сделка, и регистрация в Росреестре. Не получилось только быстро заехать, все-таки решили немного подогнать под себя квартиру и затеяли косметический ремонт, – смеясь, говорит обладательница недвижимости.

Фото предоставлено героиней публикации

В настоящее время на сайте Домклик представлено около 23 тысяч объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Тюмени. В том числе почти 8 тысяч «однушек». Цены на них стартуют от 3,5 млн рублей, в зависимости от квадратуры, района, года постройки дома и наличия ремонта.

Кстати, скидку можно получить не только у банка. Тюменская область в числе регионов, где продавцы готовы торговаться. По данным аналитиков Домклик, средний размер скидки на вторичное жилье в мае составил 1,3%. Так что совет покупателям: не стесняйтесь, просите немного скинуть.

При этом стоимость квартир «с пробегом» в этом же месяце чуть подросла: на 2% относительно марта. Еще один аргумент за то, чтобы не тянуть с покупкой, если встретился действительно стоящий вариант.

ЦИФРА

64% ипотечных кредитов Сбера в Тюмени в мае 2023 года были выданы на приобретение «вторичных» квартир.

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