Детский сад, школа, остановки: по какому принципу тюменцы выбирают новостройки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупка недвижимости уже давно перестала быть просто процессом приобретения квадратных метров. Всё более заметную роль при выборе дома играют окружающая его инфраструктура и, как модно сейчас говорить, «своя атмосфера». И тут каждый выбирает, что важнее лично ему: одним – красивый вид на город и модный дизайн жилого комплекса, другим – наличие рядом школы и детского сада.

Жилье для молодой семьи

Для супружеской пары, где есть дети, определяющим фактором, конечно же, становится наличие школы и детского сада, желательно в шаговой доступности. Такому запросу в Тюмени сегодня соответствуют несколько новых, активно развивающихся районов.

– Многие покупают сейчас в Ново-Патрушево, потому что там современная большая школа № 65. Многие привязаны к ней и рассматривают всё, что вокруг данного учебного учреждения. Хотя эта «привязка» всего на 10 лет максимум. Но всё равно родители стараются приобрести жилье поближе, чтобы ребенок либо мог ходить в эту школу самостоятельно, либо чтобы возить было не так далеко, – отмечает риелтор Маргарита Косова.

Второй такой развивающийся район, привлекающий семьи с детьми, – Ново-Комарово. Здесь также запланировано строительство большой школы и детского сада, поликлиники. Параллельно ведется работа по повышению транспортной доступности. В 2022 году началось возведение двухуровневой эстакады на Червишевском тракте и новых дорог. Это даст возможность жителям района выезжать в центр города через улицы Пермякова, Мельникайте и Московский Тракт. Новая транспортная развязка свяжет Ново-Комарово с районами Тюменская слобода и Комарово Парк.

В данный момент на сервисе недвижимости Домклик от Сбера доступно около 500 предложений о покупке недвижимости в Ново-Патрушево.

Представлены как наиболее популярные одно-, двухкомнатные квартиры, так и просторные 4-комнатные варианты. Цены на однушки стартуют от 4,8 млн рублей. За эти деньги можно приобрести квартиры площадью от 36,9 до 41 кв. м. Важно отметить, что в эту стоимость вписываются как варианты с улучшенной черновой отделкой, так и полностью готовые к заселению квартиры с ремонтом. Большинство из них, несмотря на новизну домов в Ново-Патрушево, относятся ко вторичному рынку. В Сбере ставки на такое жилье по базовой программе стартуют от 10,9%. Но можно снизить их с помощью опции «Своя ставка», подробнее об этом читайте здесь.

По Ново-Комарово на Домклик предложений чуть меньше – около 400. Нижняя граница цен на однокомнатные квартиры такая же, как в Ново-Патрушево, площадь однушек – тоже. В Ново-Комарово меньше предложений по большим квартирам, но зато есть студии, площадью от 27 квадратов, стоимостью – от 2,85 млн рублей. Семейным новоселам наличие такого жилья в районе дает возможность переселить поближе пожилых родителей… или отселить подросших детей-студентов.

Еще одно важное отличие: часть квартир в Ново-Комарово на сервисе Домклик относится к категории новостроек. Это значит, что их можно приобрести по льготной программе ипотеки – например, «Семейной», со ставками в Сбере от 5,7%.

Источник: Домклик

Квартира для родителей

При выборе жилья для пенсионеров главный запрос – наличие под боком поликлиники. С этим в Тюмени ситуация неплохая, новые медицинские учреждения возводятся почти во всех районах города, в том числе в тех, о которых мы упоминали выше.

– Наименьшим спросом в этом плане пользуется Мыс. Квартиры в этом районе, как правило, хорошо покупают жители северных округов, заезжающие в город через него. Да, там тоже есть школы и детские сады, но многих смущает привязка к федеральному медучреждению, о котором у пациентов не очень хорошие отзывы. Но в целом район достаточно перспективный, и здесь продолжается активная застройка, – добавляют риелторы.

Так что, если вдруг по всем остальным пунктам вас устраивает именно Мыс, можно присмотреть здесь жилье для родителей в надежде, что с появлением новых квартир и домов здесь прибавится и поликлиник. Сейчас на Домклик мы насчитали около тысячи предложений в этом районе. Среди них есть как «вторичка», так и новостройки, для родителей их вполне реально приобрести по льготной программе ипотеки с господдержкой (ставка в Сбере – от 7,7%, максимальный возраст на момент погашения кредита – 75 лет). Кроме того, по ряду объектов доступна ипотека по субсидированной ставке от Сбера и застройщика от 6,5%.

Жилье в центре

Нельзя сказать, что семейные пары или жители города в возрасте в основном живут в спальных районах. Конечно, это не так. В центре тоже представлена достаточно разноплановая застройка более ранних годов, где селятся самые разновозрастные жители.

Но если говорить про новые дома и жилые комплексы в центре, то им отдают предпочтение либо те, кто раньше жил в этом районе, либо люди со средствами.

– Квартиры в центре намного дороже. Стоимость квадратного метра достигает 200 тысяч рублей. Их выбирают те, кто и раньше жил в центре и не готов уезжать в районы. Хотя недвижимость в разы дороже и есть свои минусы: банально не хватает парковочных мест и продуктовых магазинов у дома, – поясняют риелторы.

С такой ценой «квадрата» даже льготная ипотека не сильно поможет бюджету. При этом в Тюмени можно найти более интересные жилые комплексы лишь чуть дальше от центра, но со всей необходимой инфраструктурой, где стоимость квадратного метра почти в два раза ниже – от 100 – 120 тысяч рублей.

Рынок разнообразен

В цело, рынок недвижимости Тюмени и Тюменской области достаточно разнообразен. Здесь по-прежнему можно приобрести квартиру, соответствующую практически любым желаемым параметрам. В то же время, за счет высокого спроса, регион остается в лидерах по росту цен на новостройки.

В апреле Тюменская область заняла третье место в стране по приросту стоимости первичного жилья относительно марта. По данным аналитиков Домклик, повышение составило 2,2%. Квадрат в новостройках региона сейчас стоит в среднем 112 тысяч рублей. А вот во «вторичке», наоборот, цены упали – примерно на 2,5%, до 87 тысяч рублей за кв. м.

Однако, как всегда, выбор новоселов определяет не только стоимость самого жилья, но и цена ипотеки. А льготные программы распространяются только на первичный рынок.

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