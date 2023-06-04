Тюмень побила 84-летний температурный рекорд и попала в рейтинг самых аномально теплых мест России

На тюменской набережной довольно жарковато Фото: Вера Зенина

Вот уже который день тюменцы изнывают от невыносимый жары. В конце мая, кода потепление только началось, столбики термометров показывали вполне комфортную температуру в +23...+25 градусов, но солнце начало припекать все сильнее, и вот уже воздух прогрелся до +33 градусов, а затем еще больше - до +38.

Именно такой показатель был зафиксировать 3 июня 2023 года в Тюмени. И, стоит отметить, это оказался абсолютный рекорд с 1939 году. Кроме того, был обновлен и абсолютный максимум первого летнего месяца - ранее самым жарким днем считалось 30 июня 2021 года, тогда термометры показывали +36 градусов.

Из-за жары пустуют детские площадки Фото: Вера Зенина

И на этой площадке тоже никто не гуляет Фото: Вера Зенина

Согласно данным портала «Погода и климат», благодаря такому показателю Тюмень и Тюменская область попали сразу в четыре «жарких» рейтинга, составленных по данным метеостанций.

Так, в списке самых теплых мест (максимальная температура воздуха) оказался тюменский аэропорт Рощино. Вчера на его территории было +37 градусов, и это позволило воздушной гавани занять третье место. А в рейтинге самых теплых мест (среднесуточная температура воздуха) на второй строчке оказалась уже областная столица с +29 градусами.

В списке аномально теплых мест (отклонение среднесуточной температуры воздуха) Тюмень также заняла второе место с показателем +13.6 градуса.

И в последнем рейтинге, посвященном самым жарким, душным (комфортные) местам (эффективная температура воздуха) Тюмень заняла шестое место, этому поспособствовала отметка в +35 градусов. Кстати, деревня Ярково и аэропорт Рощино заняли в этом списке пятое и седьмое места соответственно.

Из-за аномальной жары тюменцы массово ринулись на пляжи, из-за чего на дорогах образовались массовые пробки, а в зонах отдыха, как говорится, яблоку было негде упасть. Чтобы избежать ДТП, полицейские дежурили у мест отдыха и продолжают делать это сегодня. Также автоинспекторы советуют автомобилистам отказаться от дальних поездок, так как в жару снижается внимание и ухудшается реакция.

Фото: соцсети

Чуть лучше обстоят дела в соседних областях - Югре и Ямале. Там температура воздуха немного ниже, да и дожди не заставляют себя ждать. Но, учитывая то, что это Север, людьми такая жара переносится не очень хорошо.

Отметим, что страдают из-за высокой температуры не только люди, но и африканские страусы, обитающие на ферме под Тюменью. Из-за жары птицы стали менее активными и большую часть времени проводят в тени, прячась от солнца. Работники постоянно следят за наличием и температурой воды в их мисках и резервуарах.

Кстати, если верить сервису «Гисметео», небесная канцелярия даст тюменцам небольшую передышку от жары. Уже в среду температура опустится до +27 градусов, и нагрянут дожди, а затем и вовсе похолодает до +19. Но уже 13 июня воздух вновь прогреется до +27 градусов.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, каким будет лето в окружной столице. Так, по прогнозам синоптиков, июнь и июль будут дефицитными на осадки - дождей ожидается на 15-20% меньше нормы, причем большинство из них будут кратковременными и ливневого характера. Что касается температуры, июнь окажется немного теплее обычного, а июль - существенно теплее.