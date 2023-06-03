Аномальную жару в Тюмени сложно переносят даже африканские страусы Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 июня, в Тюмени столбики термометров поднялись до +36, +37 градусов. В такую погоду страдают и люди и животные, и даже питомцы страусиной фермы в селе Чикча. Из-за жары страуса стали менее активными и большую часть времени проводят в тени, прячась от солнца. Тяжело переносят жару даже африканские страуса, хотя, казалось бы, им тюменская жара точно должна быть нипочём.

По словам директора фермы Натальи Демченко, страусы хорошо переносят сухую жару, а вот если кроме температуры воздуха повышена еще и влажность, им приходится тяжело. tmn.aif.ru пишет, что природой так задумано, что эти птицы имеют умную систему вентиляции: когда становится жарко, перья у них приподнимаются, чтобы воздух циркулировал. А в холодное время, наоборот, перья прижимаются и не дают теплу уйти.

Сотрудники фермы постоянно следят за наличием и температурой воды в мисках и резервуарах у птиц. У уток и гусей воду меняют еще и в «бассейне», так как под палящими солнечными лучами она становится горячей.