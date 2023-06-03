Как сельди в бочке: пляжи Тюмени оказались забиты из-за аномальной 40-градусной жары, а на дорогах образовались пробки

Фото: соцсети

Выходные в Тюмени выдались аномально жаркими. Сегодня, 3 июня, столбик термометра достиг отметки в +38 градусов. Из-за того, что длительное время в Тюмени не было дождей стало невыносимо душно и жарко.

Фото: соцсети

Спасаться от жары тюменцы решили на местных пляжах и базах отдыха. Желающих поваляться на горячем песочке и окунуться в прохладную воду оказалось слишком много. Жители города поделились фотографиями и видео в социальных сетях, демонстрируя свой отдых и свои термометры, которые показывают +50 градусов на солнце и +38 градусов в тени. Но были и те, кто предпочел в такую жару остаться дома с включенным кондиционером.

- У меня солнечная сторона квартиры, на балконе 45, в квартире вентилятор и пульверизатором брызгаемся с обычной водой. Увлажнитель работает. В принципе можно переносить. В прошлом году не было увлажнителя, было хуже - делится одна из жительниц Тюмени.

Из-за того, что многие горожане уезжали сегодня на базы отдыха, дачи, пляжи образовались заторы на дорогах. Полицейские дежурили у загородных мест отдыха сегодня и продолжат нести службу завтра 4 июня. Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям ограничить дальние поездки, так как в такую погоду у водителей снижается внимание и ухудшается реакция.

Фото: соцсети

А тем временем синоптики обещают, что жаркая погода в Тюмени продлится до 7 июня, но пиковые значения все-таки были сегодня. Так, в воскресенье, 4 июня, максимальная температура воздуха составит +34 градуса, без осадков. В понедельник днем будет +30, а ночью около 20 градусов. Во вторник столбик термометра покажет +29, а в среду, 7 июня, возможно пойдет долгожданный дождик, а температура воздуха снизится до +24 градусов.

Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор признал шесть водоемов в черте Тюменской области пригодными для купания.