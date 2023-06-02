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Общество2 июня 2023 5:58

Роспотребнадзор признал 6 водоемов в черте Тюменской области пригодными для купания

Шесть водоемов оказались пригодными для купания в Тюменской области в нынешнем сезоне
Серафима Краснова
Шесть водоемов оказались пригодными для купания в Тюменской области в нынешнем сезоне.

Шесть водоемов оказались пригодными для купания в Тюменской области в нынешнем сезоне.

Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор Тюменской области выдал разрешения шести городским пляжам. В надзорном ведомстве уточнили, что срок действия санитарно-эпидемиологического заключения устанавливается только на один курортный сезон. Шесть водоемов оказались пригодными для купания в Тюменской области в нынешнем сезоне.

– Основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов для целей рекреации является соответствие качества и безопасности воды установленным требованиям. Почва на пляжах должна соответствовать гигиеническим нормативам к составу и свойствам почв населенных мест, – отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Шесть водоемов будут работать до 1 сентября 2023 года. Вот их перечень:

Специалисты также исследовали песок в зонах рекреации по микробиологическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено, уточнили в ведомстве.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ