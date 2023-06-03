Из-за аномальной жары в Тюменской области водителям советуют ограничить дальние поездки Фото: Юлия Кучеренко

Из-за аномальной жары Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям ограничить дальние поездки, особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

- В жаркую погоду у водителей снижается внимание, ухудшается реакция. Госавтоинспекция призывает в жаркую погоду снизить скорость и быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам - отметили в ГИБДД Тюменской области.

В выходные наряды ДПС будут дежурить на автодорогах у мест загородного отдыха тюменцев.

Напомним, что в выходные в Тюменской области прогнозируется жара до +36 градусов. В субботу, 3 июня, переменная облачность, воздух прогреется до +34... +38 градусов, без осадков. В воскресенье, 4 июня, будет малооблачно без осадков, температура воздуха +29 +31 градус. Жара спадет на следующей неделе. С 8 июня температура воздуха не поднимется выше +22 градусов, но существенных осадков снова не ожидается.