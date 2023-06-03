В Тюмени 3 июня температура воздуха достигнет +38 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 3 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +16, +21 °С, а днем ожидается сильная жара, столбик термометра покажет +33, +38 °С.

В МЧС предупредили, что на юге Тюменской области в период с 1 по 5 июня 2023 года местами ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше нормы на 10 и более градусов. Поэтому жителям следует внимательнее относится к своему здоровью, носить головные уборы и не находится длительное время под палящим солнцем.

Подробнее о погоде можно узнать в инфографике МЧС.