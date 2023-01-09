«Скоро пойду милостыню просить!»: Жители Тюменской области шокированы квитанциями за ЖКХ

Тюменцы шокированы коммуналкой за декабрь 2022 года Фото: Комсомольская правда

Новогоднее настроение и вера в лучшее будущее у тюменцев в миг улетучилось из-за пришедших накануне квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Своими эмоциями и впечатлениями с корреспондентом «КП-Тюмень» поделились местные жители.

Так, тоболячка Анита Кульмаметова рассказала, что праздничное настроение омрачила «коммуналка». Она, по словам девушки, намного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– С ума сойти! Второго или третьего января в почтовом ящике обнаружила квитанцию за декабрь. Лучше бы я ее в глаза не видела! 7 тысяч 800 рублей за последний месяц 22 года. У меня небольшая однушка в малосемейке. Я живу одна. Не скажу, что круглосуточно моюсь-стираюсь и гоняю воду постоянно! А что было бы, если бы жила не одна?, – возмущается девушка.

ПОХУДЕЮ, ЗАТО НЕ ОСТАНУСЬ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

А другая жительница региона поделилась, что всегда все вовремя оплачивает. Счетчики подает, как положено. Но это не спасает от больших сумм. А они, с каждым месяцем, становятся все внушительнее.

– Если я раньше думала, что буду работать только на еду, то теперь, однако, буду работать только ради оплаты коммунальных услуг! Похудею, зато не останусь без крыши над головой. Я работаю в пенсионном фонде, зарплаты там небольшие, а мне счет за декабрь пришел на сумму 12 тысяч рублей. При том, что у меня двушка, в которой я практически отсутствую из-за постоянной работы, – говорит тюменка Вера Прохорова.

Тюменцы планируют экономить на всем, лишь бы оплачивать коммуналку и не остаться без крыши над головой Фото: Комсомольская правда

ПОЙДУ МИЛОСТЫНЮ ПРОСИТЬ!

Существенный рост стоимости коммунальных услуг ощутила и Любовь Майсенкова.

По ее словам она ожидала, что будет рост цен, но не думала, что настолько.

– Скоро пойду милостыню просить! Я раньше экономила свет, воду, а сейчас и подавно! Например, я по возможности не оставляю свет включенным надолго, да и стирку завожу не больше раза в неделю. Даже когда умываюсь, стараюсь минимально использовать воду. От происходящего ощущаю безысходность. Зарплаты остаются на том же уровне, а цены на все растут. Как жить?,-- недоумевает женщина.

ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Впрочем, власти предупреждали население, что с 1 декабря планируется повышение тарифов ЖКХ. Они также пообещали и то, что в ближайшие полтора года таких «сюрпризов» больше не будет. А в ноябре, во время заседания Тюменской областной Думы, депутат от ЛДПР Иван Вершинин выразил надежду на то, что индексация пойдет на модернизацию и обновление коммунальных сетей. Он также задал вопрос по поводу того, заложена ли в принимаемом бюджете компенсация для социально уязвимых категорий граждан, но, судя по всему, ответа на вопрос не получил.

Напомним, ранее мы писали, что и пенсионеры Тюменской области также были встревожены ростом цен, но в тот момент еще не на «коммуналку», а на продукты. Некоторые жаловались, что не живут, а выживают.

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