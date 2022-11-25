В Тюмени пообещали после 1 декабря полтора года не повышать тарифы на коммуналку

В Тюмени вырастут тарифы на коммуналку. Фото: Предоставлено "КП"

Тюменцев неприятно удивила новость о том, что с 1 декабря стоимость коммунальных услуг в регионе вырастет на 9%. Это будет уже вторая индексация в 2022 году.

Напомним, постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги подписал губернатор Александр Моор.

Отопление подорожает на 143,86 рубля (до 1 742,28 рубля за Гкал), водоснабжение – на 3,5 руб. (42,01 рубля за кубометр). Стоимость водоотведения составит 26,57 рубля за кубометр.

Подорожает и электричество. Для собственников с газовыми плитами тариф составит 3,46 рубля за кВт/час, для собственников с электроплитами – 2,43 рубля.

В пятницу, 25 ноября, на заседании Тюменской областной думы с просьбой прояснить ситуацию к заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину обратился депутат от ЛДПР Иван Вершинин.

– Искренне хочется верить, что индексация пойдет на модернизацию и обновление коммунальных сетей, и мы реже будем узнавать из новостей о каких-то авариях, о которых в последнее время часто приходится читать. Будут ли еще увеличения тарифов для населения? Заложена ли в принимаемом бюджете компенсация для социально уязвимых категорий граждан? – спросил Вершинин.

Вахрин пояснил, что в ближайшие полтора года тарифы будут заморожены.

– 1 декабря тарифы будут увеличены по всей стране на 9%. Только газ подорожает на 8,5%. В дальнейшем тарифы не будут меняться весь следующий год, то есть июльского повышения в 2023 году не будет, – пообещал Вячеслав Вахрин.

По словам заместителя губернатора, и в первом полугодии 2024 года стоимость коммунальных услуг планируют оставить на уровне 1 декабря 2022 года.

Он также добавил, что в Тюменской области действует совершенно новая модель субсидирования платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, включая оплату за капремонт. Доля собственных расходов граждан в платежах не должна превышать 20% от дохода. При этом учитывается норматив жилой площади 18 квадратных метров на каждого человека или 36 квадратных метров на одиноко проживающих.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тарифы на коммуналку поднимут с 1 декабря 2022 года.